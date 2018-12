A través de Twitter, los dos congresistas del Centro Democrático señalaron a esta persona, y aseguraron que van a buscar que sea procesada por maltrato animal.

Además, desde minutos después del episodio, Valencia señaló a personas afines a la izquierda de ser responsables de este episodio.

La principal sospechosa del episodio de los ratones ayer en el congreso es una militante de la Colombia Humana en Chia. Contra quien sea el responsable interpondremos acción penal basados en la ley de protección animal. — Santiago Valencia G. (@sanvalgo) December 12, 2018

Ramírez, por su parte, que además fue quien autorizó el ingreso de estas personas al Capitolio Nacional, reiteró que llegaron allí mintiéndole.

Sospechosa de lanzar las ratas es una d las afectas a la Colombia Humana y persona q todos en Chía conocen como una líder de la campaña d Petro en ese municipio. Acá la foto de anoche y otra con el senador Sanguino en la consulta anticorrupción. Tenemos videos de ella en campaña pic.twitter.com/9Fzk7WG8wt — Ciro A. Ramirez (@CIROARAMIREZ) December 12, 2018

La señora de la derecha dice q va a entregar una invitación sobre un foro ambiental en una universidad y termina en las barras diciendo una cantidad de mentiras a las autoridades y a la prensa sobre la finalidad de su visita. Muy grave q hagan esto en el Congreso. pic.twitter.com/H5N4MnPZsL — Ciro A. Ramirez (@CIROARAMIREZ) December 12, 2018

Valencia agregó en Blu Radio que “esta persona de Colombia Humana estaba con otras dos en la parte de atrás del recinto y efectivamente las cámaras no las alcanzaban a tomar, y no se ve quién lanza las bolsas. Además, en las entrevistas con los medios entran en varias contradicciones, como que venían a presenciar la discusión de la reforma a la justicia, reforma que ya se hundió y no estaba en el orden del día”.

El senador también señaló que “esto pone las miradas sobre esta señora que dirigió la campaña de Gustavo Petro en Chía y genera dudas sobre su presencia en el Capitolio, en las barras, y sobre la actividad que estaba desarrollando allí”.