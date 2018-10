A partir de esa afirmación, el programa puso como ejemplo al diario El Tiempo, del que recordó le hizo “muchas venias” al hoy presidente Iván Duque cuando todavía estaba en campaña.

Por eso, recogió varios editoriales en los que ese medio respaldó a Duque frente a quienes lo cuestionaban por su juventud e inexperiencia para el cargo, y de cuando calificó como un “vendaval de patriotismo” todo lo que rodeó la posesión del actual mandatario.

Pero El Tiempo no fue el único blanco de estas críticas, pues en el programa también les lanzaron pullazos a otros medios como la revista Semana, el periódico El Colombiano, El Nuevo Siglo, La Silla Vacía, NTN 24 de RCN, Noticias Caracol, W Radio y La F.M.

“Los elogios se extendieron, por supuesto, después de la campaña. La semana pasada El Tiempo sacó un artículo que se titulaba ‘A los colombianos les empieza a gustar el estilo Duque’. A mí no me gusta… y a casi la mitad (44.9%) de los colombianos, tampoco. Entonces, no sean lambones, y digan las cosas como son. Todas estas notas nos dejan la sensación que los medios están diciendo: ‘cuenta la leyenda que Duque ha sido una buena persona’”, expresó la presentadora de La Pulla, María Paulina Baena.