Uno de los trinos de la cuenta de Twitter de la directora de niñez y adolescencia del Bienestar Familiar, Natalia Velasco, muestra a una niña como bombera y un niño como bailarín de ballet.

Las niñas y niños no sólo aprenden sobre roles de género observando a los adultos con los que interactúan, también lo hacen en otros espacios de recreación. ¡Mostremos personajes e historias libres de estereotipos! #ICBFesIgualdad pic.twitter.com/VKiw2kIdcu

Sin embargo, la imagen a la que María Fernanda Cabal se refirió principalmente muestra un microscopio con fondo púrpura y una paleta de pintor con fondo azul grisáceo.

Para la congresista, con esa imagen el instituto “promueve campañas de transbordo ideológico inadvertido sobre mentes en proceso de formación”:

“Disfrazan la inclusión con prácticas manipuladoras para borrar la identidad de género”, acusó Cabal, matizando la campaña como “fascista”:

En otro trino, dijo que “en vez de preocuparse por la desnutrición crónica, el abandono de menores, la salud física y mental de los niños, los funcionarios que tienen el poder de diseñar la política pública para la infancia se dedican a controlar los juguetes para que no ‘contaminen’ la identidad sexual”.

En vez de preocuparse por la desnutrición crónica, el abandono de menores, la salud física y mental de los niños, los funcionarios que tienen el poder de diseñar la política pública para la infancia se dedican a controlar los juguetes para que no “contaminen” la identidad sexual. https://t.co/lgt1U4AKq0

Varias personas reaccionaron en esa red social rechazando las críticas de la parlamentaria del Centro Democrático:

No veo qué es lo malo de esta pieza gráfica. Y no creo que por hacer esto, el @ICBFColombia deje de preocuparse por lo que usted dice. Senadora, ¿por qué la crítica a algo que no hace daño, como derribar los estereotipos de género?

— Claudia Palacios (@claudiapalacios) July 20, 2019