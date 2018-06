El expresidente estuvo este fin de semana haciendo campaña por Iván Duque en ese municipio, donde en uno de sus consejos comunales, el primero de febrero de 2003, Díaz Salgado aseguró que su vida corría riesgo y que el entonces gobernador del departamento, Salvador Arana, tenía vínculos con paramilitares.

En una transmisión en directo por televisión nacional, el alcalde le dijo a Uribe:

“Señor presidente, a mí me van a matar”.

Después de la denuncia, “la única respuesta oficial fue retirarle los escoltas a finales de marzo”, aseguró el portal Verdad Abierta.

El artículo continúa abajo

Luego de eso, Díaz Salgado desapareció el 5 de abril de 2003 y cinco días después lo hallaron muerto en el sector Boca del Zorro. Su cuerpo tenía signos de tortura y nueve impactos de bala. En 2015, la Nación fue condenada y hallada responsable de la muerte del alcalde por no haberlo protegido. Además, cinco testigos que declararon en el caso por el homicidio han sido asesinados.

El asesinato desató una investigación contra Arana, y Uribe decidió nombrarlo embajador en Chile. Sin embargo, en 2010, el exgobernador fue condenado a 40 años por ser el autor intelectual del homicidio del alcalde. Adicionalmente, otros seis exparamilitares fueron condenados por su tortura y muerte.

Por esos hechos, los pobladores de El Roble no vieron con buenos ojos la visita de Uribe al municipio y varios de ellos protestaron, informó Noticias Uno.

En el acto político, Uribe aseguró “Lo que pasó con el alcalde ‘Tito’ me duele”. Pero los habitantes no lo consideran así:

“Como presidente en esa época debía brindarle la seguridad [a Díaz Salgado, también conocido como ‘Tito’], y él [Uribe] no lo hizo. Y hoy tiene el cinismo y la hipocresía de venir acá”, le aseguró Nicolasa Arrieta al noticiero, y además denunció que el militante del Centro Democrático Oswaldo Ortega la amenazó de muerte en ese evento político.

Entre tanto, Néver Padilla, otro habitante de El Roble, agregó: “La gente está muy resentida con él [Uribe] con lo que pasó. Pero ajá, hay que ser conforme y no decir nada. Quedarse callado”.

Uribe, por su parte, respondió que el entonces senador Gustavo Petro es el que lo responsabilizó de esa muerte. Y mientras algunos habitantes lo abucheaban, él contestó con una sonrisa: “Ay, hombre, eso es lo que me dice Petro: ‘Asesino y paraco’ es lo que me dice Petro. Me dice Farc y me dice Santos”.

En su discurso, Uribe no prestó mayor atención a los insultos y se enfocó en hablar sobre el candidato presidencial del Centro Democrático: “Si ustedes eligen a Iván Duque, aquí lo tendrán escuchando sus necesidades”.

Esta fue la denuncia de Díaz Salgado hace 15 años: