García aprovechó la imagen publicada por Ariel Ávila, en la que el analista aparece conversando con la periodista de Semana en lo que parece una oficina.

Allí, en medio de tan pocos libros, solo se ve una revista ‘Jet Set’ en la que Dávila aparece en la carátula. Esto permite pensar que la foto se tomó en un espacio que pertenece a la periodista.

A García de la Torre no le importó esto y criticó la falta de libros para llenar la biblioteca:

Aunque muchos hicieron eco a la crítica, otros juzgaron exagerado el comentario:

No veo la necesidad de atacar a la periodista. Personalmente no soy partidario de muchas cosas que ella dice, pero es libre expresión y debemos aprender a respetar eso.

Aparte que un periodista no está para ser el asesor de imagen de nadie sea cual sea su ideología.

— El Charry (@gerardocharry) January 16, 2020