Según deja ver el periodista, en ninguna ciudad del país ha sido fácil instalar las unidades de cuidados intensivos para atender a los pacientes graves de COVID-19, pero en Bogotá ha sido mucho más lento el proceso. Y pone de ejemplo que Medellín, Cali y Barranquilla sí lo lograron.

Ante esto, Zuleta preguntó en Blu Radio si fue que el Gobierno no entregó los equipos completos para la instalación, lo que sí ocurrió en Leticia y otras ciudades de Colombia.

Varios analistas de esa misma emisora coinciden en que una de las grandes fallas de la administración de Claudia López es que no se aprovecharon las semanas pasadas para tener listo el personal que se haría cargo de las nuevas UCI.

“Es que formar a un intensivista no se forma del primero de marzo al primero de julio. Es una profesión de un rigor, vocación y de un desgaste humano terrible; permanecer en una UCI en turnos de 24 horas pendiente de que 40 pacientes no se le vayan a morir, eso de fondo”, afirmó a su turno Aurelio Suárez, analista de esa misma emisora.

El analista Daniel Mejía, por su parte, criticó que se debió tener listo el personal y no esperar a que llegaran los ventiladores para contratar el personal que los operaría.

“Se pregunta uno por qué hasta la semana pasada abrieron la convocatoria para contratar al personal de salud. Por qué no previeron que había un cronograma de entrega de ventiladores que el Gobierno ha cumplido (…) pero ahora el verdadero cuello de botella es que no existe el personal”, aseguró Mejía, en Blu.

En contraste con los demás, el analista Álvaro Forero tiene una posición diferente y asegura que decir que Bogotá ha sido negligente en materia de salud “no es cierto, se cae de su peso ante la evidencia”.

“Ahora se está tratando de equilibrar la petición que hizo la alcaldesa de los ventiladores con el hecho de que no hay gente para usarlos. El Distrito ha dicho que eso no es cierto”, asegura Forero.

Según él, eso no coincide con la realidad y Claudia López ya dijo que se están instalando y esto demora una semana.

“Toma unos días instalar. Solo algunos que son peores que la alcaldesa, a quien critican, no entender que eso toma un tiempo. Y no entender que obviamente los intensivistas no son empleados de la alcaldía, sino de clínicas y hospitales”, agrega Forero, que insiste en que se está haciendo una “sobresimplificación política tratando de decir que Bogotá no está lista para instalar, el problema es caer en la cosa política”.