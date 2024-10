El país afronta una grave crisis por el suministro de agua, que llevó a que la Alcaldía de Bogotá decretara una serie de racionamientos sectorizados para garantizar que los hogares, locales comerciales y oficinas tengan el líquido.

La situación se extendió a otras zonas del país, debido a la drástica disminución de las lluvias en la temporada que, históricamente, tiene más precipitaciones en el año. Ese efecto hizo que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) anunciara un borrador de resolución que establece nuevos límites de consumo de agua a partir de 2025.

Ruth Quevedo, directora de la CRA, explicó en Caracol Radio que esta regulación busca imponer cobros adicionales por consumo excesivo de agua en medio de la crisis de escasez que enfrenta Bogotá y parte del país, causada por factores climáticos y el aumento en la demanda.

Las nuevas tarifas afectarían a cientos de miles de familias colombianas, que tendrán que ajustar su uso de agua para evitar costos adicionales.

Sin embargo, esta medida ha suscitado críticas por su impacto desproporcionado en las familias numerosas, especialmente aquellas de estratos 1 a 4, que tendrán un tope de 12 metros cúbicos al mes con tarifa regular. Para los estratos 5 y 6, el límite será de 10 metros cúbicos.

“Hemos encontrado que si bien los estratos 5 y 6, en promedio, tienen un consumo inferior, también tienen menor cantidad de personas en el hogar y per cápita esos consumos son más elevados, o sea, por suscriptores se ve más bajitos, pero cuando uno ya lo va mirando por integrantes del hogar, pues se encuentra que hay un consumo mayor que los otros estratos por persona”, dijo Quevedo.

La directora de la entidad manifestó que este sistema podría llegar a ser ‘injusto’ teniendo en cuenta que no todas las ciudades del país tienen las mismas posibilidades económicas y presentan “disimilitudes” que no les permiten tener una regionalización, por lo que las familias que se acerquen más a los topes de consumo reducido no tendrían que pagar sobrecostos, lo que pone en serias desventajas a familias que tengas 4 o 5 integrantes, versus las que apenas tiene 2, por citar un ejemplo.

La CRA justificó que este esquema busca incentivar un uso más eficiente del recurso hídrico, pero muchos expertos advierten que los límites propuestos no consideran la dinámica de las familias con más integrantes.

Las tarifas más altas por el consumo adicional podrían resultar en dificultades financieras para estas familias, que ya enfrentan desafíos económicos. Los cambios también se aplicarán a comercios e industrias, con un enfoque en reducir las pérdidas de agua en las redes de suministro.

La propuesta permanecerá abierta a comentarios hasta el 7 de noviembre, para hacer los ajustes necesarios e iniciar la implementación de esta polémica medida. Quienes quieran hacer sus comentarios y conocer a profundidad la propuesta, pueden ingresar a este enlace.

