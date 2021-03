green

Y es que Bautista de Alvarado estaba muy ilusionada de ser vacunada contra la COVID-19 cuando le asignaron la cita para aplicarse la primera dosis de la vacuna Sinovac.

No obstante, dijo su nieta en Blu Radio, la adulta mayor quedó muy triste y decepcionada cuando se enteró que el primer pinchazo que la enfermera le hizo no era de la vacuna, sino que la jeringa no tenía líquido.

“Imagínate, ella se siente tiste, acongojada; siente que todo fue una burla. Se siente bastante triste. La clínica ofreció hacerle seguimiento psicológico, eso fue lo único que nos ofrecieron”, contó Hernández.

La nieta agregó, en Caracol Radio, que han intentado mantener a su abuela al margen del caos, para que no se preocupe más; “estaba demasiado ilusionada”, reiteró.

Aseguró que fue ella la que se dio cuenta de que la jeringa estaba vacía y no la enfermera, como dijo la Clínica Foscal ( de Floridablanca (Santander)—donde la abuela fue citada— y que exigió que le inyectaran la dosis.

Tampoco cree que se haya tratado de un error humano, y considera que la actitud de la clínica no fue la adecuada para manejar este caso.

Ahora, la familia de Alvarado no sabe si en realidad ella recibió la vacuna COVID-19, y esperan que le hagan seguimiento a la salud de la abuela.