Afinia anunció que este martes 20 y miércoles 21 de febrero suspenderá nuevamente el servicio de energía en varios municipios del Cesar para continuar con la ejecución de varios trabajos de fortalecimiento de la red eléctrica en el departamento.

Para salvaguardar la integridad de sus operarios, la empresa anunció que interrumpirá el fluido en las siguientes poblaciones:

Martes, 20 de febrero

–Valledupar: operarios cambiarán poste y realizarán adecuación de las redes en un tramo del circuito Guatapurí 4, de 6:30 a.m. a 1:00 p.m., razón por la cual estará sin servicio de energía la Urbanización Santillana, Conjunto Marsella Real, Torres de Marsella y Nuevo Amanecer.

–Chiriguaná: con el fin de seguir optimizando el fluido eléctrico en este municipio, ingenieros y técnicos instalarán nuevos postes y equipos de media tensión en los circuitos Chiriguaná y Rincón Hondo. Para llevar a cabo esta jornada y por seguridad se requiere suspender el servicio de energía desde las 7:40 a.m. hasta las 5:45 p.m., a los usuarios de los corregimientos La Sierra, Poponte, Rincón Hondo, Arenas Blancas, veredas Pacho Prieto, Madre Vieja y Estación Chiriguaná.

–Astrea: ingenieros y técnicos realizarán mantenimiento preventivo a la subestación Paraíso entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., tiempo que estarán sin energía las veredas El Vallito y El Paraíso.

–Bosconia: para ejecutar las actividades se debe suspender el suministro eléctrico de 6:30 a.m. a 7:00 a.m., en la calle 33 con carrera 28 del barrio Brisas de Cesar; de 7:15 a.m. a 7:45 a.m., en la carrera 18 con calle 32 del barrio La Unión; de 8:00 a.m. a 10:15 a.m. en el corregimiento Loma Colorada sectores aledaños a la Estación de Tren.

De igual forma, de 9:00 a.m. a 9:30 a.m., en sectores aledaños a la vía Nueva Idea; de 10:30 a.m. a 11:00 a.m., en sectores aledaños a Bocas de Tigre; y de 11:15 a.m. a 11:45 a.m., en la calle 1A con carrera 15 del barrio Loma Fresca.

-Agustín Codazzi: de 9:45 a.m. a 1:30 p.m., se interrumpirá el servicio en la carrera 30 con calle 2A del barrio La Gaitana; y de 2:30 p.m. a 6:00 p.m., en la calle 2 con carrera 16 del barrio La Gaitana.

–El Paso: el personal operativo ejecutará las labores que demandan la interrupción del servicio de 12:45 p.m. a 3:30 p.m., en la vereda Estación; de 1:30 p.m. a 2:00 p.m., en el corregimiento Cuatro Vientos sectores aledaños a La Trinidad vía Casa Zinc; de 3:45 p.m. a 4:15 p.m., en la calle 6 con carrera 5 sector corregimiento Cuatro Vientos; de 4:30 p.m. a 5:00 p.m., en el corregimiento Cuatro Vientos sectores aledaños a la vía Agustín Codazzi; y de 5:15 p.m. a 6:00 p.m., en La Paz, sectores aledaños a Rabo Largo vía a Agustín Codazzi.

–Curumaní: para avanzar con las labores de 6:30 a.m. a 5:15 p.m., estará sin energía en el corregimiento San Roque los sectores aledaños a la Estación de Servicios San Luis; de 10:10 a.m. a 10:40 a.m., en el corregimiento Sabanagrande la vereda El Mamey; de 10:55 a.m. a 11:25 a.m., el sector Villa María; de 11:40 a.m. a 12:10 p.m., sectores aledaños a la carretera vía a Guaimaral Kilómetro 1; de 12:25 p.m. a 12:55 p.m., sectores aledaños a la carretera vía a Champan Finca Santa María.

Asimismo, de 1:55 p.m. a 2:15 p.m., sectores aledaños a la vía al Sereno; de 5:30 p.m. a 6:00 p.m., sectores aledaños a vía Guaimiral kilómetro 1; de 1:10 p.m. a 1:40 p.m., en la vereda Champan sectores aledaños a la vía Hoja Ancha; de 2:30 p.m. a 4:15 p.m., en la carrera 3 con calle 2 del corregimiento Guaimaral; y de 4:30 p.m. a 5:15 p.m., sectores aledaños a la carretera vía a Sabana Grande Kilómetro 1.

Miércoles, 21 de febrero

-El Paso: los operarios trabajaran sobre la línea 593 desde las 7:45 a.m. hasta las 5:30 p.m., para realizar el cambio de aislamiento, postes y armados. Para ejecutar esta actividad estarán sin energía los corregimientos: Puente Canoa, Casa de Zinc, El Carmen, Cuatro Vientos, sector Rural de La Loma y sectores aledaños a la vía Casa de Zinc – La Aurora, Casa de Zinc – La Estación, Casa de Zinc – La Loma.

-La Jagua de Ibirico: de 10:00 a.m. a 2:35 p.m., se interrumpirá el servicio de energía en la calle 10 con carrera 1B del barrio Camilo Torres.

–Curumaní: para avanzar con los trabajos se debe suspender el fluido eléctrico de 8:30 a.m. a 9:15 a.m., en la carrera 17 con calle 4 del barrio Centro; de 9:30 a.m. a 10:15 a.m., en sectores aledaños a la vía San Rafael Finca El Puente; de 10:30 a.m. a 11:15 a.m., en la calle 9 con carrera 23 sector urbano; de 11:30 a.m. a 12:15 p.m., en la carrera 17 con calle 6 del barrio Centro; de 12:30 p.m. a 1:15 p.m. en la carrera 17 con calle 8 del barrio Centro.

De 1:30 p.m. a 2:15 p.m., en la transversal 5 con diagonal 9A del barrio Centro; de 11:30 a.m. a 4:00 p.m., en sectores aledaños a la vía La Sierra kilómetro 1; de 3:10 p.m. a 3:40 p.m., en la carrera 13 con calle 15 del barrio Simón Bolívar; de 3:55 p.m. a 4:25 p.m., en sectores aledaños a la Finca Villa Nueva; y de 4:40 p.m. a 5:10 p.m., en Piedras Blancas sectores aledaños a carretera vía a Piedras Monas.

