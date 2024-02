Por: VALORA ANALITIK

En 2021, durante el Gobierno de Iván Duque en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía impulsó una subasta de almacenamiento de energía con baterías para brindar mayor confiabilidad al sistema eléctrico colombiano, pero después de casi tres años la iniciativa está a punto de caerse. ¿Qué pasó?

Para entender mejor el caso, en julio de 2021, Canadian Solar Energy Colombia ganó la convocatoria de la Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia (Upme) de almacenamiento de energía con baterías en el departamento del Atlántico, entre nueve proponentes habilitados.

De acuerdo con los datos de la UPME, el valor propuesto por la compañía fue de $72.066 millones, dividido en 15 anualidades de $10.300 millones. Canadian Solar cumplía con todos los requisitos expresos por la Unidad y su propuesta no superaba el valor tope dispuesto por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Canadian Solar Energy quedó, entonces, como la inversionista encargada e interventora para el diseño y adquisiciones de los suministros, construcción, operación y mantenimiento del sistema de almacenamiento de energía eléctrica con baterías en el Atlántico.

Este sería una iniciativa que pretendía almacenar la energía de fuentes renovables al norte del país, para brindarle una mayor confiabilidad al sistema y ser una especie de garantía para la intermitencia de los proyectos de energía limpia.

¿Qué pasó con el almacenamiento de energía en Colombia?

Valora Analitik, desde hace varios meses ha estado haciéndole seguimiento al tema, habló con miembros de la cartera minero-energética para conocer en detalle el porqué del retraso:

De acuerdo con el viceministro de Energía, Javier Campillo, “este es un proyecto que se diseñó hace muchos años, la pandemia no ayudó y las cadenas de suministro tampoco ayudaron en los próximos años: eso incrementó los precios, sobre todo, en las baterías de litio”.

Lo anterior, según la información de Campillo, hizo que el proyecto de Canadian Solar Energy Colombia -que presentó en su momento una oferta económica- hoy es difícil de mantener. “Estamos trabajando de la mano con la empresa y revisando los detalles para garantizar que pueda entrar el proyecto”.

No obstante, el funcionario aseguró que, si la empresa define que la iniciativa ya no es atractiva económicamente, se aplicarían entonces las garantías -que son varios millones de dólares- que Canadian Solar tiene con Colombia (al decidir no participar en el proyecto).

“Esa sería una decisión de la empresa, pero digamos que nadie hubiera querido que esto pasara, pero no se contaba que los efectos de la pandemia aumentaran sustancialmente los costos de la energía: sobre todo, baterías de litio”, indicó el viceministro de Energía.

Vale decir que los costos del primer sistema de almacenamiento con baterías se incrementaron por encima de 35 %, aproximadamente.

En línea con las declaraciones de Javier Campillo, hay algunos riesgos para el sistema en el caso que no se ejecute este proyecto.

“Hay una reducción en la confiabilidad, indiscutiblemente, es algo que seguimos evaluando; es decir, cómo complementar la operación del sistema. Afortunadamente, el sistema colombiano tiene -en la zona en donde se iban a instalar- unos buenos niveles de interconexión que, digamos, no nos pondría en una situación crítica, pero sí sería importante subsanarlo si es posible”, manifestó el vocero del Ministerio de Minas y Energía.

Es importante resaltar que la decisión final está en manos de Canadian Solar, pues la empresa -a raíz de todo anterior- está a la espera de tomar la decisión final para comprar toda la infraestructura -en el caso de que siga adelante con la iniciativa-.

“Sobre las garantías hemos sostenido trabajo y esperaría que las próximas semanas estemos definiendo porque ya está cercano el tiempo de entrada en operaciones”, afirmó Javier Campillo a Valora Analitik.

Una nueva subasta de baterías

Javier Campillo, viceministro de Energía, indicó que ante la coyuntura es posible que el país y la cartera tengan que convocar a una nueva subasta con baterías.

“Hay también muchas otras tecnologías con las que estamos trabajando: tecnologías de compensación síncronos, por ejemplo, que nos permiten también operar. Pero se tendría que tomar la decisión nuevamente, ya que la subasta anterior fue tomada para realidad de ese momento. Tendríamos que mirar el tema hoy y tomar la mejor decisión basada en la información de hoy”, subrayó Campillo.

