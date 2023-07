Por lo menos en 10 municipios de Antioquia se harán esta semana cortes de energía programados, según informó EPM. Esto, porque la empresa debe cumplir con labores de mantenimiento de la infraestructura eléctrica para garantizar la prestación del servicio.

Desde la compañía explicaron que los cortes serán de la siguiente manera. Este martes 11 de julio comenzaron desde las 7:45 de la mañana y van hasta las 5:00 de la tarde, en las veredas La Esperanza, Santa Rosa, El Palmar, El Jazmín, El Uvital, Morro Azul, El Cariño, Berlín, El Llano, Puente Linda, Los Naranjos, Nechí, El Caramelo, San Pedro Abajo, La Iguaná, La Argentina, San Pablo, Guadualito, El Piñal, El Zafiro, Aguacatal, El Bosque, La Hermosa, Venecia y Quebrada Negra, ubicadas en Nariño, Oriente antioqueño. El anuncio se hace en medio de la polémica de tarifas con el alcalde de Medellín y ministra de Minas.

También este martes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. habrá interrupción de energía en las veredas El Besubio, Llanadas y Llano Grande, de Abejorral (Oriente); mientras que de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. será en las veredas El Cuchillo, La Unión, La Linda, Buenos Aires, Bella Vista y Miramar, de Apartadó (Urabá); y de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en las veredas Ogasca, La Aldea, El Rodeo, El Carmen, Las Azules, kilómetro 14 y San Antonio, de Santa Fe de Antioquia (Occidente).

Entre tanto, el miércoles 12 de julio, los cortes del servicio serán de esta manera. Desde las 7:00 a.m hasta las 5:30 p.m., en las veredas Mulaticos Piedrecitas, El Chejal, Vena de Palma, La Magdalena, La Salada, Vara Santa, San Isidro y Santa Rosa de Las Palmaras, que se encuentran en Necoclí (Urabá); de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en las veredas Reyes, El Rosario, San Javier, Las Ánimas, El Saltillo, San Luis, El Anime, Playas del Nare y La Trinidad, del municipio Santo Domingo (Nordeste).

También ese miércoles, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., se suspenderá el servicio en las veredas Cabritas, Cabras, Loma de los Indios y Noboga, de Frontino (Occidente), donde también, desde esa misma hora pero hasta las 4:00 p.m., se harán cortes en las veredas La Clara, El Salado, Carauta, Carautica, San Miguel, Cuevas, Chontaduro, Guaduas, La Blanquita, Julio Chiquito, Chuscal de Murry y Chuscal Tuguridocito.

Para el jueves 13 de julio, los cortes serán de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., en las veredas Nore, Pontón y La Hondita, de Frontino; de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en las veredas Cruces, El Carbón, La Pava, Piedras, San José, San Lorenzo y La Inmaculada, de Alejandría (Oriente); de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en las veredas Labores, Playitas y Quebradona, de Belmira (Norte).

Finalmente, el viernes 14 de julio, entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m., no habrá energía en las veredas El Indio, El Brasil y Guacabe, del municipio Gómez Plata (Norte).

EPM tiene habilitados sus canales oficiales de comunicación para atender las quejas o las dudas de los ciudadanos durante los cortes programados. Pueden comunicarse a las líneas de atención (604) 44 44 115 o 018000 415 115.

También habrá cortes de agua

Por otro lado, la empresa también informó que hará interrupciones en el servicio de acueducto para esta semana, debido a que realizará trabajos de modernización del sistema y lavado de tanques en varios circuitos.

Desde las 9:00 p.m. de este martes 11 de julio hasta las 4:00 a.m. del miércoles 12 de julio, los cortes serán para 12.332 usuarios de los barrios Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

Por su lado, esos mismos días y a esas mismas horas también estarán sin agua 5.990 usuarios de los barrios Granizal, La Isla, Moscú N°1, Moscú N°2, Popular, Santa Rita, Santo Domingo Savio N°1 y Villa del Socorro.

Asimismo, entre las 8:00 p.m. del miércoles 12 de julio y las 4:00 a.m. del jueves 13 de julio, la interrupción tendrá lugar para 18.074 usuarios de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, específicamente de los barrios La Misericordia, Remanso, Pedregal, Villa Nueva, La Asunción, Simón Bolívar, Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores, Cristo Rey, Fátima, La Pedrera, El Majón, El Tablazo, La María y San Juan. Y, del municipio de Bello, sectores del barrio Machado.

Por otra parte, el jueves 13 de julio, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., estarán sin el servicio 3.363 usuarios de los barrios La Doctora, María Auxiliadora y San José, ubicados en Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá; mientras que entre las 7:00 p.m. del jueves 13 de julio y las 4:00 a.m. del viernes 14 de julio, los cortes afectarán a los usuarios de los barrios Acevedo, Alpes del Norte, Machado, Santa Rita y Zamora, de Bello.

Finalmente, desde las 7:00 p.m. del jueves 13 de julio hasta las 5:00 a.m. del viernes 14 de julio, estarán sin agua 5.587 usuarios de los barrios Alfonso López, Castilla, Francisco Antonio Zea, Girardot y La Esperanza, de Medellín.

Los ciudadanos pueden encontrar más información en la línea de atención al cliente (604) 44 44 115 o en el Twitter @epmestamosahi.