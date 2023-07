La Corporación del Valle del Cauca rechaza el crimen contra un oso hormiguero que fue registrado en video que circula en redes sociales.

“Rechazamos este hecho demencial. No hay ninguna justificación para que una persona le haya causado la muerte a un animalito de nuestra fauna silvestre que está indefenso”. Marco Antonio Suárez, director general de la CVC.

Este caso se registró en un ingenio cañero en el departamento, el cual habría provocado un cortero de caña del Valle.

“No podemos permitir que esto siga sucediendo a nuestros animalitos, a nuestra fauna silvestre. Es increíble que todavía en nuestro país existan personas que causen tanto daño a nuestros animalitos”. Marco Antonio Suárez, director general de la CVC.

En el video que se viralizó rápidamente en redes sociales, se escuchan a algunas personas pedirle al agresor que no mate al oso hormiguero: “No lo mate, no mate al animalito que está haciendo la fuerza para que no lo mate”, gritaban los hombres que presenciaron el hecho.

Sin embargo, nadie intervino para evitar la situación. Asimismo, el trabajador ignoró las suplicas de sus compañeros y dijo: “No me importa, voy a matarlo”.

Asimismo, el Director General de la CVC, fue enfático en que estaban trabajando de manera articulada con las autoridades para dar con el paradero del responsable de este atroz hecho.

“Estamos haciendo todo lo posible por identificar a este sujeto y lograr su judicialización. Le pido a las autoridades que me ayuden a identificar a esta persona, a este criminal”. Marco Antonio Suárez, director general de la CVC.

Finalmente, Marco Antonio Suárez, invitó a denunciar a esta persona, para que responda por lo que hizo y que este tipo de hechos no se repitan.