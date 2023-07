Un nuevo caso de maltrato animal y tenencia irresponsable de mascotas se conoció en Ubaté, Cundinamarca. Esta vez, sobre el sector peatonal que lleva al ‘Cerro de la teta’, lugar en donde varias personas denunciaron las precarias condiciones en las que se encontraba una cachorrita a la cual se le notaban hasta los huesos.

La denuncia fue conocida por el proyecto de voluntarios La Villa Mascotas, quienes solicitaron el apoyo de la comunidad para poder rescatar a la canina pues, de acuerdo con la denuncia, el supuesto dueño no permitía que se la llevaran.

(Lea también: Joven de 23 años irá a prisión por matar a un perro a patadas y puños)

“La cachorra fue encontrada en pésimas condiciones en una de las fincas ubicadas a un costado del camino turístico que lleva al Cerro de la teta. A la perrita ya le habían hecho varios intentos de bajarla y el “dueño” no lo permitía, hasta que finalmente, tras denunciar el caso en La Villa Mascotas, un voluntario la rescató del lugar y la pudo bajar”, contaron.

Gracias al trabajo de uno de los voluntarios que se enteró del caso, la mascota fue rescatada y de inmediato fue llevada a un centro veterinario para ser valorada.

“A la perra se le hizo cuadro hemático y se revisó de pies a cabeza; está llena de pulgas, sus resultados arrojan que tiene una anemia, está demasiado delgada, ya empezamos proceso de desparasitación porque la barriga hinchada es porque está llena de parásitos”, explicaron.

Tras la revisión veterinaria, Matilda, como fue llamada la cachorra, fue llevada a un hogar de paso para descartar virales como parvo o moquillo; por fortuna no tiene secreciones y, aunque se encuentra débil, está estable y a la espera de que en unos días se le puede aplicar su primera vacuna.

Gracias al trabajo en conjunto de varios voluntarios y de rescatistas, esta cachorra tiene la oportunidad de recuperarse y encontrar una familia que la cuide y no la maltrate. Sin embargo, los casos de este tipo no paran en Ubaté (Cundinamarca) y parece que no se vislumbra una solución cercana.

De acuerdo con los voluntarios animalistas, en esa misma casa en la que se rescató a Matilda, hace dos años ya se había sacado a otra perra embarazada que también se encontraba en condiciones de maltrato, la cual tuvo seis cachorros y, todos fueron dados en adopción responsable y la perra fue esterilizada.

(Vea también: Firulais, el perro que fue herido con arma de fuego en Cali, se recupera de las heridas)

LA VILLA habló con Sebastián Neusa, director de Salud Pública de Ubaté, quien al preguntarle si se han realizado sanciones por maltrato animal en el municipio, citó el reciente caso de la Fundación Bulldogs al Rescate, en la que su propietaria, Magia Jaramillo, fue condenada a 12 meses de cárcel y a pagar una multa de 6 millones de pesos por este delito.

“Es de precisar que la Ley 1774 establece que los propietarios deben garantizar que los animales no sufran de hambre, sed, dolor o les sean provocadas enfermedades por descuidos o negligencia; en ese orden de ideas se han hecho operativos en los que se han rescatado animales que quedan en custodia del municipio mientras se surten todo el proceso”, indicó el funcionario.

Neusa mencionó que en compañía de la Junta Defensora de Animales de Ubaté, se han realizado charlas para fortalecer la cultura de tenencia responsable de mascotas y se abrió una línea amiga para recibir las denuncias.