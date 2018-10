Así lo reveló este viernes el diario El Espectador, que publicó la carta que envió la Fiscalía el 19 de febrero al despacho del magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia y quien lleva el proceso contra el senador Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos.

El documento iba acompañado por un oficio en el que la empresa de telefonía Movistar identificaba a los titulares de tres números telefónicos, los cuales fueron analizados por los investigadores en el marco del proceso que le adelanta al representante a la Cámara por Chocó, Niltón Córdoba.

Los nombres relacionados en el informe de la compañía de teléfonos son los de José Humberto Gómez Garro, Álvaro Uribe Vélez y Wilser Darío Molina Molina.

Tres semanas después de esa notificación (7 de marzo), agrega W Radio, la Corte dio la orden de realizar las interceptaciones con el pretexto de que aparentemente la línea pertenecía al representante Córdoba.

Las ‘chuzadas’ se hicieron efectivas y, según los medios, la Corte le informó de esta interceptación al también expresidente Uribe hasta el pasado 10 de septiembre.

En entrevista con el Canal Caracol, el pasado 30 de septiembre, el magistrado Barceló aseguró que el número de celular del senador Uribe aparecía en los documentos del proceso contra Córdoba, y que por eso los investigadores procedieron a interceptar las comunicaciones.

“Cuando los investigadores van a hacer la interceptación, el número no resultó ser de Córdoba, y eso me genera un lío tan espantoso que inmediatamente me entero cancelo esa interceptación (el 4 de abril)”, dijo Barceló en la entrevista.

También, que las escuchas se hicieron por una supuesta equivocación, y que allí no se encontró información relevante para el caso que trataba la Corte.

“Los investigadores encontraron el número de Uribe dentro de los propios procesos del mismo Nilton Córdoba […] eso sí, todavía no sabemos por qué ahí apareció el teléfono del expresidente Uribe”, excusó Barceló.

Finalmente, el magistrado dejó claro que la información que se recopiló podría ser usada en el proceso contra Uribe Vélez en caso de ser necesario.