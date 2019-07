Una corte de Atlanta analizó ese recurso y determinó que no puede fallarlo porque el caso está en manos del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Es decir que la Corte de Apelaciones de Atlanta, del sistema judicial estadounidense, dejó en manos del Gobierno, que representa al Ejecutivo, la decisión de extraditar o no a Arias, tras respaldar la decisión de ambos jueces de Florida.

Cabe recordar que el exministro es requerido en Colombia para que cumpla una condena de 17 que le impuso la Corte Suprema de Justicia por hechos de corrupción en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

Según los documentos judiciales, la corte revalidó lo establecido por dos jueces de tribunales inferiores del Distrito Sur de Florida que aprobaron la extradición de Arias.

“Al final del día, no consideramos ni decidimos si Estados Unidos debe extraditar a Arias. De hecho, no podemos; ese juicio recae sólo en el Poder Ejecutivo. […] Conscientes de nuestro modesto papel, sostenemos simplemente que la ley no lo excluye” de la extradición, señaló la corte este lunes.