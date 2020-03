Petro aseguró que, pese a que no conoce al ministro Fernando Ruiz, porque lo designaron hace pocas semanas, cuando apenas comenzaba a hablarse de coronavirus en Colombia, pero que no le parece buena su gestión.

“No veo los planes locales, no lo veo en Bogotá. Lo único que he visto en Bogotá es la decisión firmando un contrato, el 15 de febrero, de tumbar el San Juan de Dios que es un símbolo de la salud pública de Colombia”, sostuvo Petro en esa emisora.

Y agregó que no ve un plan serio de fortalecimiento a las entidades hospitalarias de cara a la pandemia.

“Podemos poner hoteles donde se ponga la gente, que no es la más enferma, en un hotel no puede estar la más enferma, es la gente que no tiene casa. Los enfermos graves, que van a ser miles, tienen que tener unos espacios de tratamiento adecuado en hospitales con el nivel necesario”, afirmó Petro, en La W.