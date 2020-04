View this post on Instagram

¡Simulacro! Así se efectuó el simulacro de atención por emergencia a paciente posiblemente infectado con COVID19 en Galapa. En el ejercicio, realizado en la plaza principal, participaron: Secretaría de Salud, E.S.E Hospital de Galapa, Bomberos, Defensa Civil y Polícia Nacional. Agradecimiento especial a quienes con su valioso trabajo contribuyeron a generar conciencia, con este llamado de atención, sobre la importancia de cuidarse de esta enfermedad que ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo. El COVID19 es una pandemia que se puede detener con tu solidaridad: #QuédateEnCasa.