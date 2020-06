green

La exministra recuerda en su columna de El Heraldo que la ciudad “viene durante varias administraciones con un resultado en las encuestas superiores al 90% de aprobación de sus mandatarios por parte de los ciudadanos”, lo que significa que “la gran mayoría de la ciudadanía, rica, pobre y clase media consideraba que su alcalde y el equipo que lo acompañaba eran excepcionales”.

“Así lo leyó el país y esta percepción muy positiva se ratificaba cuando los visitantes veían en los barrios elegantes de la ciudad, un desarrollo impresionante de obras de infraestructura, como por ejemplo el manejo de arroyos”, añade López en su texto. “Se dijo también que el modelo de salud era impecable y que su sistema educativo era un ejemplo para el resto del país. Es decir, Barranquilla perfecta. Y de paso el departamento del Atlántico manejado por la misma corriente política, también perfecto”.

Pero llega la pandemia cuando tanto la ciudad como el departamento siguen manejados por personas de la misma casa política, subraya la exministra, sin referirse a ningún político en particular (tal vez no sea necesario). “En estos momentos lo que está viviendo sobre todo Barranquilla, pero también el departamento del Atlántico es ya preocupación nacional”, llama la atención.

“Lo evidente es que esta pandemia ha mostrado la verdadera cara de la ciudad […]. Muchas veces se les dijo a los mandatarios que era inaudito que desconocieran la pobreza de la ciudad y de paso del departamento. Pero no, la ciudad era perfecta, lo decían las encuestas. Hoy el precio es inmenso y la evidencia demuestra cómo se construyen verdades que no lo son a punta de encuestas”, critica la exministra.

La verdadera situación de Barranquilla también la evidencia el llamado que hizo uno de sus hijas ilustres, Sofía Vergara, desde Los ángeles (California, Estados Unidos), donde vive, y que fue publicado por el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo.

“Sé que la situación en Barranquilla se está poniendo un poquito difícil. Ha habido muchísimos casos últimamente. Se está saliendo de control el virus”, dice Vergara, visiblemente preocupada, en un video. “Tenemos que hacer un esfuerzo. Les hago un llamado para que traten de hacer un esfuerzo de quedarse en su casa”.

Aunque reconoce que hay personas que tienen que salir para sobrevivir, les llama la atención a los que lo hacen por razones menos serias. “Yo sé que hay gente que tiene necesidades, que no se pueden quedar en su casa porque tienen que salir a trabajar. Entonces, los que sí podemos, los que sí pueden quedarse en casa, por favor, quédense en casa. No salgan a rumbear, no salgan a pasear, que esto no es momento. No vale la pena arriesgar a nuestra familia, a nuestra gente que uno quiere por salir a dar un paseo”.

Esa situación que Vergara califica como “un poquito difícil” condujo, en realidad, a que la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, por ejemplo, le pidiera al presidente Iván Duque que endureciera las medidas para controlar a los ciudadanos y que los dos días sin IVA que faltan se hagan de manera virtual.

Todas estas condiciones prueban que la percepción que tiene la exministra Cecilia López de que las encuestas venían mostrando una Barranquilla perfecta tiene asidero en la realidad.