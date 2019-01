La financiera asumió el costo del concepto jurídico y lo entregó secretamente al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, condenado a 5 años de prisión, por recibir 6,5 millones de dólares en sobornos por parte de la brasilera, destacó María Jimena Duzán en Semana.

En una audiencia, difundida por Noticias Caracol, García Morales reveló que el mismo día de la adjudicación de una obra de la Ruta del Sol II, los abogados de Corficolombiana le entregaron un concepto secreto, que, según él, confirmó que “la empresa sabía lo que estaba pasando”.

Ese elemento fue calificado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como probatorio dentro de la investigación “y además establece que el propio José Elías Melo –cabeza visible de Corficolombiana– fue quien lo tramitó”, sostiene la periodista.

Duzán agrega que Luiz Antônio Bueno Junior, expresidente de Odebrecht en Colombia, reveló en plena audiencia contra Melo, que ese brazo financiero pagó el concepto jurídico con el que el exministro Palacio Mejía despejó el camino para que la constructora se quedara con la licitación de la Ruta del Sol II, que tuvo un valor total de 3,2 billones de pesos.

“¿Por qué no le llamaron la atención a la Fiscalía las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se hizo ese pago? ¿Acaso no les produjo curiosidad saber quién en Corficolombiana lo pudo haber ordenado y autorizado? ¿No les llamaría la atención saber cuál era el propósito del concepto pedido en una reunión clandestina, la víspera de la adjudicación de la obra, que además no debía ser radicado formalmente en el Inco?”, son las preguntas que para Duzán, por ahora, no tienen repuesta.