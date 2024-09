En medio de la caldeada discusión del Presupuesto Nacional en el Congreso hubo un duro cruce de palabras entre parlamentarios del Pacto Histórico. Según los testigos, el hecho, más allá de una discusión entre colegas, pudo terminar en agresiones.

Los protagonistas fueron el senador Paulino Riascos y el representante a la Cámara Jorge Bastidas, ambos del petrismo, quienes tuvieron un fuerte intercambio de palabras en la entrada de la cámara baja ante la mirada atónita de sus colegas y asesores.

El hecho ocurrió luego de que concluyera la sesión de las Comisiones Económicas, en las que los congresistas negaron el monto de $ 523 billones que proponía el Gobierno en el proyecto. En ese contexto, el representante Bastidas increpó con dureza a Riascos, señalándolo de ser uno de los congresistas que apoyó las proposiciones que le apuntaban a disminuir los recursos para 2025.

En las imágenes captadas por los presentes se observa a Bastidas reclamándole a Riascos, quien intenta defenderse de las acusaciones, pero que comienza a levantar la voz, mientras que el representante lo toma del brazo.

“No te meto la mano porque no soy igual a vos (…) ¡Respétame! No te la meto porque no soy igual a vos”, decía con rabia Riascos, mientras otras personas intervenían y trataban de separarlos para que el asunto no escalara a mayores.