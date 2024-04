En medio del debate de este 3 de abril en la Comisión Séptima del Senado, donde se define el futuro de la reforma a la salud, los congresistas Martha Peralta (Pacto Histórico) y Honorio Henríquez (Centro Democrático) sostuvieron una acalorada discusión, luego de que la senadora llegara unos minutos tarde a la sesión.

Llamándolo ‘payaso machista’, la senadora se refirió al congresista opositor del Centro Democrático, asegurando que ha recibido ataques por parte de él desde que ella preside esta comisión.

Lea también: Futuro de la reforma a la salud se definirá el miércoles

“ ¿Payasa quién? Yo constantemente tengo que estar aquí aguantando como presidenta de esta comisión electa por ustedes , pero lo hago directamente porque si hay de un senador con el que me he sentido irrespetada, es por parte suya”, le dijo la senadora Martha Peralta al senador Honorio Henríquez.

#Atención 🚨

El Senador @honohenriquez acaba de llamarme “payasa” durante el debate de la Reforma a la Salud en la @ComisionVIICol .

Constantemente me he sentido irespetada por usted durante sesiones de la Comisión, así no es, su machismo no puede nublarle la vista frente al… pic.twitter.com/EiFYjLETpz

— Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) April 3, 2024