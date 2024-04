Durante un debate en la Comisión Séptima del Senado, que tiene en sus manos el futuro de la reforma a la salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo advirtió que el Gobierno insistirá en su proyecto y que no lo retirará pese a que hoy no cuenta con los votos suficientes.

“Lo único que tengo que decirles es, la salud está en una situación compleja, hay alternativas, ustedes las pueden plantear, pero el Gobierno no va a retirar el proyecto. Alguien me dijo, nosotros esperábamos que ustedes retiraran el proyecto, nosotros no lo vamos a retirar”, advirtió Jaramillo.