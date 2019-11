green

Los usuarios acorralaron a Jhon Jairo Gómez en el sector de Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar, informó Citynoticias.

Gómez le relató al medio local cómo lo agredieron: “Me cogieron a golpes, me dieron pata, me dejaron hematomas y me mandaron a 5 días de incapacidad”.

Además de golpear al chofer, los inadaptados vandalizaron el bus. Según Citynoticias, quebraron el vidrio panorámico, se llevaron varios elementos del vehículo y rompieron el techo.

El conductor del SITP le dijo al informativo que está desilusionado por la falta de tolerancia de la gente. De igual forma, dijo que, al sentirse solo, “es imposible hacer algo”.

Gómez agregó en el noticiero que los conductores del sistema de transporte no tienen nada que ver con las frecuencias de las rutas, pues de eso se encarga un agente gestor.

Finalmente, la víctima del ataque pidió tolerancia: