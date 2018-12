El afectado contó que desde que le impusieron la primera sanción los representantes de la empresa le aseguraron que le darían toda la asesoría legal necesaria para que no tuviera problemas ante las autoridades de tránsito y, además, le prometieron que se harían cargo de pagar todos los comparendos. Así se lo contó al diario Q’hubo de Medellín:

“Me quitaron el carro y la licencia. Me habían dicho que no peleara con la autoridad, que desde Uber me solucionaban todo, pero esta es la hora que nada. Confiado en lo que nos dijeron de Uber, que ellos respondían, yo dejé que hicieran todo. Cuando necesitaba a los abogados, tenía que llamarlos mucho y después se cambiaron de oficina y les perdí el rastro”.

En una entrevista con LA FM, el afectado agregó: “Uber siempre ha sido evasivo con las responsabilidades. Yo llevo un proceso de 16 o 17 meses y nunca me llaman a pesar de que mi teléfono lo tienen ellos. Esa resolución salió y no me llaman a cumplir con lo que prometieron: que me pagaban el comparendo, ya es de 1 millón de pesos que no sé de dónde lo voy a pagar, no tengo cómo. Segundo, que no me preocupara si me quitaban el carro, que los patios, que la grúa que todo eso lo pagaban, y nada”.

Rendón lleva año y medio pasando por este proceso, pues en mayo de 2017 recibió la primera sanción durante seis meses y luego llegó la más drástica, durante 25 años, que le confirmaron en mayo del año en curso.

En la emisora también relató el drama familiar que está atravesando por esta situación: “Soy yo la persona perjudicada. Me siento desubicadisimo porque de aquí se origina el sustento de mi familia, de un arriendo, un mercado o los servicios; dejándome en este momento una cantidad de preocupaciones, de deudas y llevo 17 meses sin poder trabajar”.

Rendón señaló que incluso en Uber le aseguraron que le iban a pagar una indemnización por el tiempo que no trabajara, pero no le han cumplido.

Sobre eso, Fernando Quijano, director del diario La República y panelista de la emisora criticó también que la empresa se lleve el 70 % del dinero que hacen los conductores, y ellos se queden solo con el 30 %. “Esa plata que le hizo el señor Rendón a Uber durante dos años, ¿Qué beneficios tiene? Esas son las diferencias de estar en una empresa legal y estar en una empresa ilegal. Ese es el drama de muchos colombianos, que se dejan engatusar”, puntualizó.