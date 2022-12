Durante casi una hora, el concejal de Valledupar Luis Fernando Quintero vivió en Bogotá la famosa modalidad delictiva conocida como el ‘paseo millonario’ orquestado por tres delincuentes armados que le cometieron un atraco.

La acción criminal ocurrió luego de que Quintero departiera en la zona T de la ciudad capital de donde salió a saludar a unos amigos en otro lugar y decidió marcharse en un taxi.

“Este paró en el deprimido de la 94 donde se montaron dos individuos con un cuchillo, me pusieron dos cuchillos en el cuello, luego me dijeron que les diera la clave de mis tarjetas, que entregara el maletín, me quitaron mis pertenencias y duré con ellos un transcurso de 55 minutos”, afirmó Quintero.

Agregó que hubo un momento en que quiso escapar del vehículo de servicio público y fue golpeado por los delincuentes en el rostro.

“Me pegaron en la nariz, me la partieron, después reflexioné y me dejaron tirado en la localidad de San Cristóbal donde pedí auxilio tocando puertas, nadie me abría, hasta que bajando cuatro cuadras una señora me ayudó y llamó a la Policía”, explicó Quintero.