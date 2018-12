La F.m. confirmó que Esteban Madrigal, esposo de Duque, se suicidó lanzándose del puente Vizcaya, ubicado en el oriente la capital del departamento de Caldas. Producto del impacto contra el cemento, el hombre de 28 años sufrió un trauma cráneo-encefálico severo, añadió ese medio de comunicación.

Duque acudió a sus cuentas de Twitter y Facebook para mostrarles a sus seguidores cómo quedó su rostro luego de que su esposo le propinara varias patadas.

“Esteban Madrigal es un salvaje que me agarró la cara a patadas a causa de alcoholización y celos injustificados”, explicó la mujer en una publicación de Facebook que recopiló RCN Radio.

RCN Radio

Después de hacer pública la agresión, a las 9 a.m. de este sábado, Duque invitó a la calma a sus seguidores para que no tomaran represalias contras su esposo. Sin embargo, a las 11 a.m ella confirmó en su Twitter que se enteró de que Madrigal se suicidó después de agredirla.

“Lamento profundamente comunicarles que Esteban decidió terminar con su vida justo después del incidente. Me he enterado hace pocas horas y la noticia me golpea más que a nadie porque no esperaba recibir dos golpes así en una sola noche”, escribió en su cuenta de Twitter la tatuadora.

En ninguna de sus publicaciones, Duque confirmó la hora en la que Madrigal la golpeó y la hora en la que este se suicidó.