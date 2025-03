Hace unas semanas, Colombia vivió una de las peores crisis hasta ahora con Estados Unidos, ya que desde el país norteamericano venía un avión lleno de personas deportadas, pero el presidente Gustavo Petro no lo aceptó y pidió que lo devolvieran.

Esto molestó de gran manera al gobierno del país norteamericano, al punto de que se cancelaron las solicitudes de visas por casi una semana, se amenazó con poner aranceles y hasta casi les quitan la visa a todos los integrantes del Gobierno Nacional.

Afortunadamente, después de unas horas de crisis, el trabajo de la cancillería fue clave para retornar las conversaciones y que así las consecuencias para los ciudadanos y empresarios no fuera tan grave, aunque igual todavía se mantienen algunas tensiones.

Así lo confirmó la canciller colombiana, Laura Sarabia, en diálogo con Noticias RCN, quien aseguró que pese a que se han mantenido conversaciones constantemente con el embajador y más personas de la administración de Trump, igual hay cosas que no se han solucionado del todo y por eso se mantienen algunas tensiones.

“Puedo decir que tenemos un diálogo permanente no solo con el embajador McNamara, sino con varios miembros de la administración Trump y seguimos en ese ejercicio de discreción, diplomacia y diálogo. Eso no quiere decir que no haya tensiones ni diferencias, pero seguimos encontrando puntos en común”, dijo Sarabia.