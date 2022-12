Francisco*, a sus 26 años, no era un consumidor habitual de alcohol. Sin embargo, en la Navidad del 2004 bebió más de la cuenta y terminó en las Urgencias de un hospital quindiano. Se dio un golpe en la cabeza y tuvo que ser llevado por sus familiares a una institución de salud.

Él no era de salir a tomar con los amigos, incluso estos últimos lo tildaban de ‘zanahorio’. El día del accidente estaba feliz porque su mamá había llegado a visitarlo de España.

“Me tomé una copa de vino con la cena del 24, el error estuvo en el después. Le recibí aguardiente a un tío y eso me revolcó. En un momento, estábamos compartiendo sentados y cuando quise pararme al baño, caminé unos metros y me fui al suelo”, indicó el joven.

Lo levantaron y Francisco no volvió en sí, por lo que decidieron buscar atención para él. Estaban bastante asustados, pues al joven le sangraba la nariz y se había reventado el labio superior en la caída.

En el hospital le prestaron los primeros auxilios y, tras unos exámenes, los médicos determinaron que tenía una conmoción cerebral. Tuvo que quedarse allí por casi una semana. La hemorragia cesó y el labio se curó.

“Ya para el 31 no me quedaron ganas de beber. Aprendí de una forma muy dura que cuando no estás acostumbrado a tomar, no debes hacerlo; tampoco hay que mezclar los tragos entre sí”.