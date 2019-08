Las redes sociales no perdonan los desaciertos y menos cuando se trata de personajes públicos como el exsenador Ramos.

“Una noticia lamentable que me llega: el accidente de dos soldados que hicieron parte de los helicópteros del desfile de silleteros, que fallecieron. Paz en su tumba y muchas gracias por habernos entregado esos momentos de felicidad”, manifestó el político antioqueño, que es hijo del cuestionado exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.

De inmediato, usuarios de Twitter rechazaron el comentario y lo tildaron de “mezquino e inhumano” y agregaron que no entendían la relación con la felicidad, especialmente cuando existen serias dudas sobre la seguridad de los militares en este tipo de exhibiciones y que en todo caso los soldados no son “payasos de circo para su divertimento”.

No, apreciado candidato: la vida no puede ponerse en riesgo en medio de espectáculos circenses para “hacer feliz” a alguien. Eso no me hace feliz a mí. Mejor pedir celeridad en las investigaciones por esta negligencia y renunciar al argumento de que ellos son “muertos buenos”

— Diego A. Quintero (@hayquejoderseno) August 12, 2019