‘Antonio García’, comandante del Eln, acusó a a política de la “paz total” de convertirse en una “incertidumbre total”, mientras el Gobierno le pidió cesar con los ataques.

“Los problemas no surgieron en la última reunión. No, ellos ya venían desde hace mucho tiempo. Se advirtió de manera recurrente que no era correcto seguir conversando si el gobierno no cumplía con lo acordado y firmado en documentos en presencia de Garantes y Acompañantes Permanentes”, señaló el comandante guerrillero en un comunicado.