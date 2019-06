El primero en hacerlo fue el abogado Jorge Colmenares, de 23 años, apoderado de la familia, quien en un hilo de Twitter reclamó al programa “respeto al principio del equilibrio informativo”.

“Los Informantes no solo nos invisibilizaron sino que revictimizan a nuestra familia”, es decir, que con la divulgación de las imágenes del cadáver de Luis Andrés Colmenares se les ocasionó un sufrimiento añadido y se irrespetó su intimidad.

“En la familia Colmenares sentimos que han irrespetado el cadáver de Luis Andrés y el dolor que nos siguen causando no nos detendrá para seguir buscando que la justicia actúe algún día”, señaló el abogado que además dijo que el país no puede acostumbrarse “a que las víctimas seamos revictimizadas y que nada pase”.

Me entristece profundamente que no se respete el principio del equilibrio informativo; en #LosInformantes no solo nos invisibilizaron sino que revictimizan a nuestra familia.

— Jorge Colmenares E (@JcolmenaresE) June 17, 2019