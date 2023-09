El presidente Gustavo Petro sorprendió con la idea de subsidiar el transporte público a través de una cuota pagada en el recibo de la luz. Según explicó en un trino, los estratos 4, 5 y 6 empezarían a pagar más dinero en sus facturas para costear los pasajes de los demás estratos.

(Lea también: Petro sorprendió a ministros con idea sobre transporte: no sabían y desconocen si es viable)

Aunque inicialmente se mostró interesada y hasta hizo cuentas para verificar su viabilidad, este martes la alcaldesa Claudia López dejó claro que la propuesta del presidente le parece más “politiquería” que una estrategia para mejorar la calidad de servicio del transporte en el país.

“Para evitar la politiquería engañosa en tiempos de campaña hay que ser claros: no hay tarifa cero ni transporte gratis. Todo se paga con impuestos o contribuciones. De hecho, lo que está proponiendo el presidente es crear una especie de nuevo impuesto cobrado a través de las facturas de energía para cubrir los costos de operación del transporte público”, escribió López en su cuenta de X (antes Twitter).

El transporte público es un servicio esencial y necesita varias fuentes de financiación que estamos analizando para responder a la propuesta del Presidente. Pero para evitar la politiquería engañosa en tiempos de campaña hay que ser claros: no hay tarifa cero ni trasnporte… https://t.co/SW9bTR2qXf

Además, la mandataria capitalina explicó en Blu Radio que el debate debería estar orientado en lograr menores costos y más eficiencias, con múltiples formas de financiación, para poder reducir el gasto de su ingreso en transporte a quienes menos tienen y más usan el transporte público.

López remarcó que, a su juicio, el presidente está usando un lenguaje engañoso porque habla de gratuidad y de tarifa cero, cuando en realidad sí se va a cobrar el transporte público, solo que cambiaría el método de pago.

“Me preocupa que empiezan a poner términos que confunden a la gente y nos desvían del debate. Entonces, la interpretación de la propuesta del presidente es que él, tan magnánimo, quiere transporte gratis. No, amigos. Es obvio, pero no sobra decirlo: no hay nada gratis”, dijo la alcaldesa en el citado medio radial.