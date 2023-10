Un duro golpe ha recibido la alcaldesa Claudia López en Bogotá por la acción popular que frenó el proyecto del Transmilenio por la carrera Séptima, en el que ya se han invertido algunos recursos de los ciudadanos. La mandataria local salió en Noticias Caracol a señalar a dos candidatos de impedir esa iniciativa y en el canal la cuestionaron por una presunta participación en política que estaría haciendo a pocos días de las elecciones.

“Alcaldesa, discúlpeme. Plantea usted y han planteado algunos críticos que el señor presidente de la República ha estado participando en política. Entonces le pregunto: ¿no está haciendo usted lo mismo, señora alcaldesa, con ese señalamiento que está haciendo hacia el partido Nuevo Liberalismo?”, le preguntó el periodista Wilson Quimbay.

De inmediato, López se salió de casillas y señaló al canal de no dar la noticia exacta de lo que, según ella, pasó con el proyecto que tenía en la carrera Séptima: “La pregunta me la hicieron ustedes. O es que ustedes quieren ocultarle a los ciudadanos quién puso la demanda. A pocas horas de las elecciones yo no sé qué interés tengan de ocultar la información, mi interés es que los bogotanos sepan la información pública relevante, que es que el señor presidente y el petrismo han querido parar el metro. No entiendo por qué le quieren ocultar información a los ciudadanos”.

Incluso, la alcaldesa fue más allá y hasta señaló al noticiero de que son ellos los que quieren participar en política: “Ustedes llevan informando que Petro y el petrismo quieren parar el metro, pero cuando yo informo con el mismo rigor y calidad que dos candidatos del Nuevo Liberalismo pararon el corredor verde de la séptima, ahí sí es intervención en política. Tal vez la intervención en política es de ustedes”.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, se refirió a dos obras cruciales para la capital que han sido objeto de debate, el metro y el corredor verde de la carrera séptima: "Aquí hay diferentes opciones sobre la mesa, la del Nuevo Liberalismo que paró los carriles exclusivos y buses…

Sin embargo, el periodista no se dejó y defendió su trabajo de hacerle una pregunta pertinente a Claudia López, más aun cuando se está a pocos días de elecciones y Bogotá se juega mucho para saber quién es el sucesor de ella en el cargo.

“Alcaldesa, con todo respeto, usted bien sabe y tiene absolutamente claro que no tenemos ninguno de esos intereses y usted lo tiene bien claro, señora alcaldesa. Sabe cómo trabajamos y lo hemos hecho de manera reiterada. Simplemente estoy obligado a hacerle esa consulta”, comentó.

