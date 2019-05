López es la principal candidata de los capitalinos, de acuerdo con la medición, con un 45,9 %. Casi 30 puntos más que su inmediato seguidor, Carlos Fernando Galán que tiene el 16,1 %.

Según Martín Orozco, gerente de Invamer, que estuvo en el análisis hecho por panelistas del programa ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, en elecciones pasadas no hubo candidato tan fuerte como López, a 6 meses de las votaciones.

En ese sentido, Néstor Morales considera que podría empezar a armarse alianzas entre candidatos para luchar contra la campaña de la exsenadora, y también quienes puedan adherirse a López.

Para Morales, ‘Lucho’ Garzón sería uno de los que podría declinar de su candidatura para unirse a López, aunque Aurelio Suárez y Héctor Riveros consideran que él armaría alianza con Galán.

Por su parte, Luz María Sierra dijo que Álvaro Uribe y Gustavo Petro, líderes de la derecha y la izquierda, respectivamente, aún no han apadrinado un candidato, por lo que no descarta que en los próximos días hayan nuevos aspirantes “que entusiasmarían” a los seguidores de los políticos y que pueden darle la pelea a la exsenadora. No obstante, los panelistas coincidieron en que Petro podría unirse a la candidata de la Alianza Verde.

Entretanto, los panelistas se preguntaron si Ángela Garzón, candidata del uribismo, se mantendrá en la carrera por la Alcaldía y hablaron de un posible apoyo de los uribistas a Galán. Sin embargo, Ricardo Ospina puso en duda que el excongresista aceptara ese respaldo.

La conclusión a la que llegó Nicolás Uribe es que López está más que firme, mientras no “la embarre” y que esta encuesta, más que ayudar a los electores en su decisión, es para que los candidatos piensen qué van a hacer con sus campañas.