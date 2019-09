La candidata del partido Alianza Verde aseguró que un pasaje en Transmilenio cuesta 4.200 pesos, es decir que se equivocó por un margen de 1.800 pesos, casi el doble del costo real, 2.400 pesos.

En medio de una ronda de preguntas sobre la capital del país, en el show de José Gabriel Ortiz, la bogotana justificó su respuesta argumentando que se había confundido con los números y los dijo al revés.

Así mismo, al ser indagada sobre el precio del pasaje en un bus del Sistema Integrado de Transporte, SITP, López tampoco acertó y señaló que ese valor era de 2.600 pesos, cuando en realidad es de 2.200 pesos.

El anfitrión del show, por su parte, trató de minimizar el error recordando una entrevista en la cual un ministro de Hacienda no fue capaz de responder cuál era el costo de un huevo en Colombia.

Sin embargo, en Twitter, donde el programa del Canal RCN fue tendencia en su reestreno este domingo, los internautas no dejaron pasar el error y cuestionaron los conocimientos que la candidata de la coalición de centro – izquierda tendría sobre la ciudad que aspira a gobernar.

#YoJoseGabriel @ClaudiaLopez ¡que decepción! si no te sabes algo tan básico como el valor del pasaje del servicio público de BOGOTÁ. Como se nota que no has entrado a ninguna estación, ni mucho menos a un Sitp, Perdiste muchos puntos por eso.🤦🏽‍♀️

— Ximena 🌠 (@LaximeGalindo) September 16, 2019