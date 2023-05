En pleno 2023 y aún sin un solo vagón en las calles, el Metro de Bogotá sigue produciendo fuertes peleas entre políticos que han sido alcaldes de la ciudad y no han sido capaces de armar ese proyecto para la capital. Ahora, la disputa se dio entre Claudia López y el hoy presidente de la República, Gustavo Petro.

(Vea también: Enrique Peñalosa dice si piensa lanzarse a la Alcaldía de Bogotá: “La gente nos agradece”)

Todo empezó la semana pasada cuando el mandatario cuestionó que en Bogotá no se haya contratado la primera línea del metro subterráneo y empezó a buscar culpables de esa adjudicación, que para él es un exabrupto. Declaraciones que le sacaron la piedra a la alcaldesa, quien en un discurso con el Partido Verde se enganchó con Petro e hizo fuertes señalamientos.

“Bogotá está construyendo la primera línea del metro y va bien, todos los bodegueros y politiqueros que sueñan con que el Metro de Bogotá vaya mal y se pare, les tengo una mala noticia: va bien y va a seguir”, dijo inicialmente López.

Qué le dijo Petro a Claudia López sobre el Metro de Bogotá

Además, la alcaldesa reveló una conversación que tuvo con Petro cuando era candidata, en aquel momento el actual mandatario le pidió detener el proyecto por no hacerse subterráneo, contratación que dejó hecha Enrique Peñalosa.

“En junio de 2019, el hoy presidente de la república me dijo ‘Claudia, nadie gana en Bogotá sin mi apoyo. O usted se compromete a parar la primera línea del metro o yo no la apoyo’. Le dije: hombre, Gustavo, prefiero perder la Alcaldía. Yo hubiese querido que fuera subterráneo, mi hermano, pero está contratado, papá. Es que no es un metro de cartón, es un contrato de 24 billones de pesos, no sabes lo que cuesta conseguir eso porque no los conseguiste”, expresó.

Despachada de la alcaldesa de Bogotá @ClaudiaLopez sobre el metro. Reveló que en 2019 @petrogustavo le pidió frenar el proyecto a cambio de su apoyo para las elecciones a la alcaldía. Seguramente el candidato del petrismo buscará hacer lo mismo si gana en octubre. pic.twitter.com/Jt0oIYbh3k — Juan Fraile (@JuanFraile) May 29, 2023

López finalizó recordándole a Petro que, aunque no tuvo su apoyo en la candidatura a la Alcaldía de Bogotá, aún así le ganó en las urnas y el proyecto del metro se mantiene, pese a todos los problemas que tiene con el consorcio chino.

Lee También

“No me pidas destruir, este partido lo que sabe hacer es construir sobre lo construido. La vida de Bogotá no está en escoger entre Petro o Uribe, en ese momento le dije: prefiero perder y tal vez tú tengas razón, sin su apoyo no se gana, competiré contra tu candidato y aún así les ganamos”, aseguró.