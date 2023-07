Bastante revuelo han causado las palabras de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la problemática de los colados en el servicio de transporte público de la capital.

Y es que, a través de su perfil de Twitter, la mandataria local le echó la culpa a los operadores privados y a los conductores del SITP por permitir que los “vivos” —que no son más que personas sin cultura—, no paguen el pasaje y se beneficien del servicio.

“Robar a quienes sí pagan el pasaje e impuestos es abuso, falta de cultura ciudadana y contravención“, escribió en un principio la mandataria, quien tomó como base un informe de Noticias Caracol en el que mostraron cómo 30 ciudadanos evadieron el pago del servicio en menos de 2 minutos.

Ahora bien, lo que en realidad preocupó a la ciudadanía es que la alcaldesa responsabilizó a los conductores por una problemática que afecta a Bogotá desde hace varios años y que nunca se ha tratado con juicios.

De hecho, López, en un tono tajante, amenazó a los conductores y operadores privados con “renegociar sus contratos”, siendo una sentencia que molestó a los internautas ya que muchos argumentaron sobre las acciones que puede llegar a tomar un conductor cuando se enfrenta a un grupo de 10, 20 y hasta 30 colados.

“La actitud de me importa cero del conductor y del operador privado es la razón por la que vamos a renegociar esos contratos. Los operadores ganan siempre sin ninguna corresponsabilidad por evitar colados, robos, o cualquier garantía de calidad del servicio”, concluyó la mandataria.

En redes sociales, varios usuarios criticaron a la alcaldesa y le recordaron que los conductores no tienen la culpa de la irresponsabilidad de algunos ciudadanos.

Hágame el favor ! Ahora la culpa es del conductor del bus ? El señor tiene que arriesgar su vida y la de los pasajeros porque les quedó grande implementar las medias de seguridad para que no haya colados, y para que no se presenten robos? Que descaro por Dios, se volvió costumbre…

Qué decepción, Claudia. No venga a culpar a los conductores. Ellos se exponen diariamente a los delincuentes que usted no ha sido capaz de neutralizar.

Si al conductor no le importara, no habría grabado. No es su responsabilidad enfrentarse a los pasajeros. Corren el riesgo de incluso perder la vida.

Quizá se pueda implementar un protocolo, y que haya anuncios de parte de la alcaldesa.

Ej.: No mover el bus si hay colados.

— Santiago Silvera M. (@Santiago_S) July 10, 2023