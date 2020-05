green

Dice que la gente aparentemente se siente bien, sin tos, sin resfriado, pero ya puede tener coronavirus.

“El Ministerio de Salud nos ordenó que estemos revisando cómo se está comportando la enfermedad respiratoria aguda”, sostuvo la mandataria.

Entre las disposiciones que anuncia la mandataria es alerta naranja en Kennedy. Además, a los ciudadanos que registran enfermedad respiratoria aguda los van a testear, como se ha hecho hasta ahora.

“Los estamos vigilando todo el tiempo a esos casos, y por fortuna la tasa de enfermedad respiratoria aguda es del 1 %. De manera que no tengamos coronavirus oculto y que no sea una enfermedad respiratoria aguda”, dijo la mandataria.

También dijo que Bogotá, después de Lima (Perú), es la ciudad que más ha reducido el uso de transporte masivo durante el COVID-19. Y dijo que las dos ciudades que menos han reducido el uso de transporte masivo están en Brasil, y allá han aumentado en gran manera los contagiados.

La mandataria también agradeció a los bogotanos por su cultura ciudadana durante esta crisis por el virus. Compara a Bogotá, por los millones de habitantes que tiene, con municipios con miles de habitantes, en donde es más fácil ejercer un control.

López dijo que ahora se cambiará el modo de cuidado por la disposición del Gobierno de que salgan más sectores a la calle desde el próximo lunes. En ese sentido, explicó que cada ciudadano tendrá que cuidarse como si estuviera con el virus: no tocar a las otras personas, usar tapabocas y quien no lo use estaría cometiendo un crimen porque la saliva es la que más contagia.

“De aquí en adelante, siempre tenemos tapabocas, no es un favor, es una obligación, cuyas consecuencias son de vida o muerte”, advirtió la alcaldesa.

Estos son los anuncios en los que avanza la mandataria:

