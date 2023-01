Este lunes 30 de enero se concretará finalmente el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, distanciados por la iniciativa del mandatario de levantar las órdenes de captura contra 16 cabecillas de las bandas criminales ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachecas’, en el marco de su idea de “paz total”.

(Le interesa: Oposición le hizo gambeta a Petro y cambió de fecha la marcha contra sus reformas)

La iniciativa de Petro hizo que Barbosa se parara en la raya y sostuviera que no era su subalterno. “Yo soy subalterno de la Constitución y la ley. El presidente tiene el derecho de solicitar con fundamento de sus competencias el levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición y yo tengo la facultad de decir que no, cuando no encuentro razones suficientes”, dijo el fiscal, con lo cual trazó una línea entre él y el jefe de Estado.

Barbosa y expertos juristas han recalcado en la necesidad de respetar la separación de poderes, propia de las democracias liberales y de los estados de derecho. La solicitud de Petro se entiende como una injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial. Para Barbosa, las bandas criminales “son organizaciones criminales; no tienen un carácter político”.

Poco después, Petro, que se ha caracterizado por no dar el brazo a torcer, admitió que el jefe del ente acusador “tiene razón en algunos temas”, y anunció la conversación personal que sostendrán este lunes “para evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana”.

Lee También

El fiscal Barbosa, sin embargo, viajó a Washington para reunirse con el fiscal general auxiliar de la División Criminal de Estados Unidos, Kenneth A. Polite, y desde allí volvió a referirse al alto el fuego que el Ejecutivo pactó a final de año con varias organizaciones alzadas en armas (lo que ha implicado que la Fuerza Pública suspenda su accionar), y lo equiparó a que el Estado hubiese hecho “un cese bilateral con Pablo Escobar o el Cartel de Cali”.

“Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes. Es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o el Cartel de Cali. Nosotros lo que tenemos que decir es que estos decretos tienen que ser revisados desde lo que implica para la operatividad del país”, dijo Barbosa.

Francisco Barbosa llega respaldado por EE.UU.

Este es el talante con el que llega Barbosa a la reunión con Petro. Pero no solo eso: también llega con el respaldo que le manifestó Polite, que expresó su “profundo aprecio por la extraordinaria alianza policial entre Estados Unidos y Colombia”, y agradeció a Barbosa por su liderazgo en la lucha contra el crimen organizado transnacional, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“El Departamento de Justicia ha disfrutado de una relación excepcional con la Fiscalía General de Colombia y los miles de hombres y mujeres que lidera el fiscal general Barbosa”, dijo Polite. “Colombia sigue siendo un socio indispensable para Estados Unidos. El firme apoyo de […] Barbosa al estado de derecho al tiempo que cumple los compromisos bilaterales ha sido la piedra angular de nuestros esfuerzos de aplicación de la ley con Colombia”.

Los dos altos funcionarios judiciales de Estados Unidos y Colombia se comprometieron a continuar fortaleciendo la estrecha relación policial entre los dos países, “que ha llevado, entre otros, a la exitosa investigación y enjuiciamiento de narcotraficantes, grupos del crimen organizado transnacional, traficantes de personas, lavadores de dinero y actores cibernéticos maliciosos”.

Es claro que en esta descripción se inscriben bandas criminales como el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachecas’, para cuyos cabecillas quiere Petro levantar las órdenes de captura.

Pero Barbosa no solo viene con el reconocimiento del fiscal adjunto Polite. El Fiscal General de Estados Unidos, Merrick B. Garland, se presentó en la reunión y también agradeció personalmente al fiscal Barbosa por “la excelente cooperación entre los Estados Unidos y Colombia”.

El ministro de justicia, Néstor Osuna, intuye el peso específico que ha adquirido Barbosa. Por eso, le bajó el tono al tire y afloje que sostiene el fiscal con Petro. “Hay colaboración armónica entre poderes. En ocasiones, el Gobierno puede tener ideas y agradece que alguien llame la atención. […] Veo entendimiento, aunque a veces se suba el volumen y haya controversia”, dijo Osuna en Semana, y consideró que en la reunión entre Petro y Barbosa este lunes “se destrabará el asunto”.