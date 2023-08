Este martes 29 de agosto Cielo Rusinque confirmó para algunos medios nacionales que será ella quien se desempeñe como la nueva jefa de despacho del presidente Gustavo Petro, dejando atrás el puesto de directora de Prosperidad Social, ahora ocupado por Laura Sarabia, exjefa de gabinete del jefe de Estado.

Rusinque detalló que en estos momentos se encuentra en medio de los trámites de contratación, pero que será ella la nueva persona cerca al presidente.

“Estamos pendientes de la materialización de, digamos, de esa decisión. Lo voy a estar acompañando, sí, manejando la agenda y, bueno, lo que las obligaciones o tareas que él disponga, y pues estamos esperando que eso se materialice en principio, entiendo será esta semana”, dijo para Blu Radio.

Así mismo, aprovechó para confirmar el regreso de Sarabia al gabinete, ya que será ella quien asuma su anterior puesto dentro del gobierno como directora de Prosperidad Social; al mismo tiempo, resaltó lo “brillante” que pueda ser y lo mucho que ha ayudado al actual gobierno.

“Una trabajadora incansable, una mujer joven, brillante, digamos que además viene a diferencia de todo lo que se ha dicho, de que es poderosa o algo así. No, es una mujer que no venía necesariamente de un medio favorecido. Fue a través de sus estudios que logró surgir y salir adelante y que indudablemente desde que llegó a la campaña del hoy presidente se volvió determinante por su capacidad de trabajo”, aseguró Rusinque.

Sobre los cuestionamientos que tiene hoy a Laura Sarabia en la mira de las autoridades, motivo por el que tuvo que ser retirada meses atrás del Gobierno Nacional, al igual que el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, por el gran escándalo de las chuzadas a su exniñera, después de que perdiera dentro de su casa un maletín con una gran suma de dinero; y la filtración de unos preocupantes audios como muestra del ingreso de platas mal habidas a la campaña del actual presidente.

Para la nueva jefa de gabinete, Sarabia merece regresar al gobierno, dado que las investigaciones en su contra aún no han llegado a una conclusión determinante, por lo que aún cuenta con el derecho de presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario.

“En un estado social de derecho, toda persona debe tener las debidas garantías, el debido proceso y la presunción de inocencia. Así que yo no veo por qué se crea todo un ambiente, digamos, como hostil ante una persona que no necesariamente se conoce, sino por unos relatos que allí que se tendrán que investigar”, indicó para el medio citado.

Sobre los retrasos del presidente y las especulaciones acerca de que podría estar padeciendo una posible enfermedad, la nueva jefa de despacho, señaló que con la salida de Sarabia de su cargo, se generó un “gran vacío”, pero dijo que con su llegada eso cambiará. “Tengo la voluntad para hacer esa tarea de la mejor manera, para que podamos mejorar”, apuntó Rusinque.

Además, aseguró que el presidente Petro no está en enfermo, sino que sus retrasos y cancelaciones se han sido producto de una sobrecarga en la agenda, situación que, según dice, ha jugado en contra del mandatario, ya que este busca, con cada visita, resolver de fondo la problemática que acontece en cada lugar del país al que viaja y con quienes se reúne.

“La verdad es que se especula mucho. Yo lo que sí creo es que tenía, y lo veíamos, y lo veía, lo vi en muchas ocasiones, una agenda demasiado cargada. No previendo que las reuniones que él adelanta, y me consta porque hice parte de esas reuniones muchas veces, él no tiene el afán por cumplir, por llevar cumplimientos como simbólicos, como formales de llegarle a la gente, sino que él siempre que llega a una reunión o a un espacio, quiere resolver de fondo los inconvenientes que se presentan”, añadió.

Aprovechando también para mencionar que el presidente no está obligado a asistir a todos los eventos de importancia, para ella es necesario empezar a enviar en representación del gobierno y así a otros funcionarios, quienes también tienen el deber de cumplirle al país, esto con el fin de cumplir uno de los propósitos que dijo trazarse el gobierno, “gobernar desde el territorio”.

“Eso lo que demuestra es que no se puede ir a todo, tampoco se puede gastar yendo a cada lugar, asumir casi que todos los conflictos, todas las problemáticas directamente para eso. Tiene también a los ministros y a los diferentes miembros del gabinete, pues para cumplir, pues el país es muy extenso”, concluyó Rusinque.