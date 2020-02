green

Londoño escribió en su Twitter que el sitio de aislamiento en donde permanecerán los colombianos evacuados de Wuhan (China) queda a “40 m de la pista atlética, 80 m del gimnasio y a 100 m de las canchas de tenis donde se jugará Copa Davis”.

“Decisión inapropiada”, aseguró.

No obstante, en el programa ‘6 AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio, del que es panelista, el periodista señaló que una fuente oficial de la Villa de Coldeportes le dijo que ese lugar cumple todos los requisitos para que los connacionales estén ahí durante los 14 días, que ellos no están contagiados y tampoco hay riesgo de que tengan contacto con los deportistas.

Sin embargo, el periodista recalcó que en las canchas de ese escenario deportivo se jugará la Copa Davis frente Argentina, y que duda que la gente “vaya a ir con confianza”.

Al respecto, el ministro de Salud encargado, Iván Darío González, dijo en Blu Radio que hay que mantener la calma sobre el coronavirus porque la angustia “hace más daño” que la enfermedad, y que, en caso de que la epidemia llegue, Colombia está preparada para enfrentarla así como sucedió con el H1N1.

Además, el funcionario señaló en la entrevista que “después de dos metros nadie se contagia de una gripa”, y que el complejo residencial donde estarán los connacionales evacuados de Wuhan, epicentro del coronavirus, está a 300 metros de las pistas deportivas.

Aún así, para otros como Germán Arango, comentarista de deportes, la decisión es una “broma del mal gusto”.