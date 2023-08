Este viernes fue un día de confusiones dentro del pleito jurídico que cursaba en el Consejo de Estado por la última curul de Antioquia en la Cámara de Representantes que actualmente ocupaba, por el Polo Democrático, Luz María Múnera, y que estuvo en disputa desde las elecciones del año pasado con Jhon Jairo Berrío, del Centro Democrático.

La misma Múnera confirmó la decisión contraria a sus intereses al final de la tarde. “Informo al pueblo colombiano y muy especialmente al pueblo antioqueño que acaba de informar el Consejo de Estado que pierdo mi curul”, dijo la política en sus redes sociales.

Informo al pueblo colombiano y muy especialmente al pueblo antioqueño que acaba de informar el Consejo de Estado que pierdo mi curul.

Seguiré como lo he hecho los últimos 42 años en la lucha por el cambio, en mi compromiso con Colombia por la construcción de un país distinto,… — LuzMa Múnera (@luzmamunera) August 4, 2023

La aclaración llegó al final de la tarde después de un día lleno de secretos de pasillo. A primera hora, un medio digital especializado en temas políticos afirmó en su cuenta de Twitter: “@jberriolopez vuelve a ser Representante a la Cámara por @CeDemocrático. Surtió la demanda en contra de la curul de @lumamunera quien pierde su puesto en el Congreso”.

Posteriormente, el representante del CD Juan Espinal confirmó, también en Twitter, la que para él era una “gran noticia para su partido” y para el departamento de Antioquia.

Consultada más temprano por EL COLOMBIANO, Múnera aseguró que no había sido notificada de ninguna determinación que la afectara pero no se atrevió tampoco a negarlo. “Cuál es la garantía de transparencia si no se ha subido al sistema, no está informado por el Consejo de Estado y ellos ya andan de rumba en Envigado y trinando que yo ya perdí la curul. Es posible que sea así, pero lo real es que no hay oficialidad”, dijo.

Sin embargo, consultado por EL COLOMBIANO, posteriormente el propio Berrío aseguró que sus argumentos para pelear la curul eran sólidos, pero que todavía ni él ni sus abogados conocían una posible sentencia al respecto. Lo cierto es que la notificación de la decisión al final de la tarde zanjó una larga pelea la última curul de Antioquia en la Cámara de Representantes.