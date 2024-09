Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

En el barrio Loperena de Valledupar se presentó un hurto mediante la modalidad de fleteo de $ 142.410.000. Los hechos ocurrieron cerca de las 3:50 p. m. del jueves 12 de septiembre.

De acuerdo con el afectado, Wilfer Alfonso López Fontalvo, de 46 años, representante legal de una empresa de palma, se encontraba en compañía de un familiar realizando un retiro de dinero en Bancolombia del Centro Comercial Mayales y al desplazarse hasta el centro de la ciudad en un taxi le fue hurtado un bolso que contenía la suma de dinero en efectivo.

Al delincuente cometer el acto huyó en una motocicleta de color rojo que era conducida por otro particular que lo estaba esperando más adelante.

(Vea también: Fleteros le quitaron a una mujer $ 100 millones en Bogotá; le cayeron llegando a su casa)

Cabe anotar que la autoridad indicó que las unidades policiales del banco ofrecieron el servicio de acompañamiento a la víctima, pero él se negó.

“Tenemos una duda como administración municipal y es que el señor no accedió al acompañamiento de la Policía porque manifestó contar con un escolta y cuando la Policía Nacional le hizo el interrogatorio manifestó que no contaba con escolta sino con el acompañamiento de un familiar”, expresó el secretario de Gobierno municipal, Jorge Luis Pérez, quien también expuso que le provoca dudas por qué esta persona no hizo la transacción que debía hacer a un proveedor en el mismo Centro Comercial que “era una zona segura”.

La investigación de este caso está a cargo de funcionarios de la Sijín y entes judiciales.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.