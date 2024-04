Comunidades indígenas y campesinas quedaron en el medio de un enfrentamiento entre la fuerza pública y los disidentes del Estado Mayor Central de las Farc en el Cauca. La comunidad relató que estuvo confinada por varias horas y que algunas viviendas fueron impactadas por las balas.

Los hechos se registraron durante la tarde de este 7 de abril en las veredas El Damián, El Trapiche, Río Negro, La María y Guadualito del municipio de Toribío, en el norte del Cauca.

Solo en la vereda de El Damian, cuarenta familias tuvieron que refugiarse de las balas en la caseta comunal. Videos difundidos por los pobladores en redes sociales dan cuenta de la confrontación a pocos metros de las viviendas de los civiles.

Las autoridades indígenas aseguraron que, de momento, los combates no han cobrado la vida de ningún miembro de su comunidad. Sin embargo, advirtieron que algunas viviendas resultaron afectadas por las balas y anunciaron un recorrido para cuantificar los daños.

La Tercera División del Ejército confirmó que las tropas del Comando Específico del Cauca se enfrentaron con los irregulares del frente Dagoberto Ramos.

Estos enfrentamientos ocurrieron justo después de que el grupo disidente anunció en un comunicado que arremetería contra los miembros de la Fuerza Pública en el país.

“Ante la arremetida contra nuestros Bloques Occidental Jacobo Arenas, Bloque Central Isaías Pardo y demás unidades en territorio nacional, les pedimos a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de patrullas militares, batallones, estaciones de Policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno, no dormir en estos sitios, no subirse a transportes militares (…) no estar a menos de 500 metros de estas instalaciones o convoyes militares, no transitar por campamentos guerrilleros abandonados, lo que menos queremos es que en esta guerra fratricida que nos han impuesto caigan civiles”, señalaron los ilegales comandados por Iván Mordisco en un comunicado.