Por: El Colombiano

“El correo rebotó. Eso ya no es problema mío, ni del Ministerio” fue el argumento de la vicepresidenta Francia Márquez que generó revuelo en la Comisión Primera de la Cámara, pues el Congreso esperaba que el Ministerio de Igualdad les diera respuestas sobre el presupuesto de la cartera.

“Lo que aquí se ha mencionado no es cierto. Quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta Comisión se envió el día ayer, a las 9:22 de la mañana, la respuesta al cuestionario.

Que rebotó. Dos veces lo mandamos. Rebotó. Eso ya no es problema mío, ni del Ministerio”, fueron las palabras de Márquez, quien también está al frente de la cartera como ministra, en medio de la Comisión que la citó para que presentara detalles de los avances del Ministerio, así como su presupuesto.

La respuesta de la alta funcionaria generó debate entre los miembros de la Comisión.

La representante Catherine Juvinao cuestionó la explicación de la vicepresidenta. “Con el respeto que merece el Gobierno Nacional, no pueden pretender que la Comisión Primera debata el presupuesto 2025 a la ligera. Y no puede ser una excusa que ‘el correo rebotó y no es problema mío si no les llegó la información’, como nos respondió la vicepresidenta”.

“El Congreso no debe incurrir nuevamente en el error de aprobar un presupuesto basado en falsos supuestos y pensamiento mágico, pues eso es justamente lo que hoy tiene las finanzas de la Nación desajustadas y al gobierno planeando una nueva reforma tributaria”, afirmó la representante a la Cámara por la Alianza Verde.

“No podemos aceptar es que nos diga que eso no es problema de ella y que eso no es problema del Ministerio de la Igualdad. Claro que es problema suyo, vicepresidenta, porque su cartera, que le aprobamos en la Comisión Primera, lleva 1,1 % de ejecución este año”, aseveró.

El representante Jorge Eliécer Tamayo también criticó la justificación de la cartera ministerial. “Pero perdón, de modo pues que si se cae el internet no van a dar la respuesta. ¿De dónde salió ese cuento? Es que por el medio más expedito y está a cuadras de aquí y no pueden mandar un oficio con una respuesta, ¿ah? Cuéntenme ustedes ese cuento. El internet se volvió, pues, en elemento probatorio, ¡no! ¿De dónde se inventan ese cuento?”, señaló el congresista.

Después de la sesión, Francia Márquez señaló que “como funcionaria pública, Vicepresidenta y Ministra, respeto profundamente la labor del Congreso de la República. Por lo mismo, alzaré mi voz las veces que sea necesario para defender la labor de las y los servidores públicos, porque no es justo que se diga “trabajen vagos” a quienes le sirven con esfuerzo y compromiso al país. En ningún caso se debe permitir la estigmatización de servidores públicos”.

La cartera argumentó que “envió la información en un documento y 8 anexos que suman cientos de páginas; sin embargo, los correos electrónicos enviados fueron rechazados por el dominio de la Cámara de Representantes”. Finalmente, por decisión de la Comisión, la discusión fue aplazada.

