Un reciente incidente de violencia intrafamiliar en Cajicá, Cundinamarca, ha causado gran conmoción en Colombia tras la difusión de varios vídeos que capturan el momento en que un hombre, identificado como Andrés Holguín, agredió físicamente a su pareja sentimental.

Según informes, el suceso ocurrió en la madrugada del jueves 27 de febrero y las imágenes compartidas en redes sociales han despertado una ola de indignación y demandas de justicia por parte de los internautas. En los vídeos se puede ver cómo el agresor golpea y patea reiteradamente a la mujer, además de intentar morderle.

Uno de los vídeos más impactantes muestra a la víctima con la mano ensangrentada mientras denuncia la brutalidad del ataque: “Casi me quita un dedo con la boca ¿Por qué no me intenta quitar el dedo otra vez con la maldita boca? Ahí sí suelta el maldito cuchillo. Ahí sí lo suelta, ¿cierto? Se lo juro por Dios que su hijo y todo el mundo va a saber esto”, expresa entre lágrimas.

Quién es el agresor de mujer en Cajicá

Este tipo de evidencias son cruciales para la investigación que aún se encuentra en curso. Las publicaciones en el perfil de Facebook del presunto agresor Andrés Holguín incluyeron frases comprometedoras como “Me gusta pegarle a las mujeres”, lo cual inicialmente despertó dudas sobre la posibilidad de que las cuentas hubieran sido manipuladas.

Sin embargo, la gravedad de la situación fue confirmada con la publicación de un segundo vídeo que muestra la naturaleza violenta de los hechos. La Alcaldía de Cajicá ha confirmado que el incidente sucedió y que la víctima fue atendida de manera inmediata por la Comisaría de Familia y la Secretaría de Desarrollo Social. Asimismo, se ha asistido a la víctima en la presentación de la denuncia pertinente.

