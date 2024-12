En Colombia, por exceder los límites de velocidad, estacionar donde no está permitido, cruzarse los semáforos en rojo y mucho más le pueden poner una infracción de tránsito, la cual varía dependiendo de la gravedad según esté estipulado en el Código Nacional de Tránsito.

De hecho, muchas son bastante caras y las personas no las pagan porque no tienen los medios o porque simplemente no les importa en lo absoluto cumplir con su deber, pero eso les puede traer consecuencias bastante importantes.

Por ejemplo, si pasa un tiempo y las personas no se ponen al día con la situación, pueden ser embargadas, ya sean las cuentas o algunos bienes tales como sus carros, por poner un ejemplo.

Embargos a más de 2.000 carros en Cali

Eso, de hecho, es lo que va a ocurrir a partir de los próximos días en Cali, capital del Valle del Cauca, ya que la Secretaría de Movilidad anunció que desde la primera semana de 2025 podría comenzarse con todos esos movimientos legales.

“Antes de que se proceda con el decomiso de los vehículos, que será en la primera semana de enero, invitamos a la ciudadanía a que se acerquen a las ventanillas 3 y 4 de Cobro Coactivo, realicen un acuerdo de pago, pongan al día su obligación y también tengan el beneficio de salir de la lista de morosos. De esta forma, podrán hacer traspasos, renovar su licencia de conducción y, por supuesto, evitar que su vehículo sea decomisado”, explicó Adriana González, jefe de la Oficina de Contravenciones, a través de un comunicado de prensa.

De hecho, en lo que va del año ya se han embargado más de 2.800 cuentas de ahorros, pero ahora se pasarían a los vehículos tanto de servicio público como de uso privado.

Cómo saber si su carro puede ser embargado

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, los ciudadanos que deseen consultar si están en el listado de embargos, pueden ingresar al sitio web oficial de la Alcaldía de Cali. Luego, se debe acceder a la página de la Secretaría de Movilidad Distrital y seleccionar el enlace correspondiente a ‘Embargo de cuentas bancarias’ y ‘Embargo de vehículos’.

En ese momento pone su número de documento o la placa de su automóvil y de inmediato le saldrá si está en dicha lista o está libre de deudas con la Secretaría de Movilidad de Cali.

