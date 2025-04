Carlos Lehder, el conocido excapo del Cartel de Medellín, ha vuelto a ocupar los titulares tras ser visto en un conocido restaurante de Colombia este martes, disfrutando de una bandeja paisa, según un video difundido por Sondra Collins, su abogada.

Lehder, de 74 años, llegó a Colombia el pasado 28 de marzo y fue capturado en su llegada al aeropuerto el Dorado, de Bogotá; desde entonces su retorno ha causado diversas reacciones debido a su historial criminal luego de estar implicado en delitos de tráfico de armas y narcotráfico.

En la grabación se le observa degustando el plato típico a la vez que indicaba hacía cuánto no lo probaba. “Hace 40 años que no me comía un plato típico colombiano”, declaró con evidente gusto.

Pese a enfrentar una situación judicial complicada con una condena pendiente de 24 años de prisión, Lehder manifestó sentirse “emocionado y satisfecho” por estar de vuelta en Colombia.

Durante sus declaraciones, hizo un llamado a la comprensión y al perdón de sus compatriotas. “Yo ya pagué totalmente todas mis deudas judiciales y solo espero que mis compatriotas me perdonen y me den una segunda oportunidad”, expresó Lehder.

¿Qué pasó con las órdenes de captura contra Carlos Lehder?

A pesar de su condena, recientes movimientos legales podrían cambiar su situación. El Juzgado 18 de ejecución de penas de Bogotá tomó la decisión de cancelar todas las órdenes de captura en su contra el pasado 31 de marzo, un día antes de su aparición pública en el restaurante.

Por esta razón se encuentra en libertad provisional mientras se resuelven otros aspectos de su caso legal. Su captura original ocurrió el 4 de febrero de 1987 en Guarne, Antioquia, y luego fue extraditado a Estados Unidos.

En este sentido, su abogada señaló que “ya prescribió la pena; la orden de captura no tiene vigencia”, haciendo referencia a una orden de captura de 2017 relacionada con delitos de armas vinculados a una condena emitida en 1995 que presuntamente Lehder aún debía enfrentar.

Hija de Carlos Lehder dijo qué pasó con la fortuna del excapo

En el centro de esta historia también se encuentra Mónica Lehder, la hija más mediática del narcotraficante. Nacida en Armenia de Liliana García, pareja de Carlos Lehder por muchos años,

“De la fortuna de mi papá no disfruté absolutamente nada, pero es mi papá. Lo amo con pasión y locura desenfrenada”, expresó en una entrevista con los informantes, a sus 42 años, según recogió Semana.

Ella vive una vida lejos del espectro de la riqueza ilícita y se dedica al bienestar familiar y profesional junto a su compañero. La conversación sobre su padre también saca a la luz la histórica Posada Alemana, un hotel en el Eje Cafetero construido por Lehder en 1978 que hoy se encuentra en ruinas.

Este lugar, alguna vez un símbolo de opulencia, ahora solo es testigo del paso implacable de un legado maldito. Y es que, aunque por un momento Carlos Lehder ofreció pagar la totalidad de la deuda externa colombiana.

Mónica ha cuestionado el impacto de tales ofertas: “Es algo que pudo haber dicho, pero hoy en día, cuando a veces tú no puedes terminar tu universidad o tú, como mi hija, tienes alguna dificultad económica con el colegio o cosas básicas, es cuando dices: ¿cuál deuda externa o para qué sirvió tanto?”

La descendiente del excapo ha luchado por distanciarse del pasado criminal de su familia y enfocar sus esfuerzos en el bienestar personal y profesional, demostrando que, a pesar de los desafíos impuestos por el apellido Lehder, es posible buscar un nuevo camino.

¿A qué se dedica la hija de Carlos Lehder?

Colaboró con una empresa de salud y bienestar y culminó sus estudios en publicidad y pedagogía infantil. Siempre ha asistido a su madre en la organización de catering, es decir, eventos empresariales y festividades.

Vive junto a su compañero, un veterinario experto en ganado, y con sus dos perras doberman, la mascota favorita de su padre.

