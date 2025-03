La captura del cofundador del extinto Cartel de Medellín sorprendió a todos: a su familia, a quien Lehder quiso sorprender con la visita; a la abogada, Sondra McCollins, a quien no le avisó del viaje; e, incluso, al mismo exnarcotraficante, quien no se esperaba estar nuevamente en manos de la justicia, luego de haber purgado una extensa pena en Estados Unidos y estar viviendo tranquilamente en Alemania.

Quienes no se dejaron amilanar por la intempestiva llegada fueron los oficiales de Migración Colombia, quienes procedieron a la captura del colombo alemán y lo dejaron a disposición de la Policía Nacional para la verificación de antecedentes, puesto que tendría una orden de captura aún vigente, por una sentencia de 24 años que le fue proferida por un juzgado de Bogotá.

🗞️ #EsNoticia | @MigracionCol dejó a disposición de la @PoliciaColombia a Carlos Enrique Lehder Rivas, ex cabecilla del cartel de Medellín.

Lehder Rivas, quien llegó al país proveniente de Frankfurt, presentaba en nuestros sistemas de información una orden de captura vigente. pic.twitter.com/Ve9wZmwJvG — Migración Colombia (@MigracionCol) March 28, 2025

El particular episodio que sacudió la opinión pública dejó varias imágenes que se viralizaron rápidamente. En ellas aparece Carlos Lehder, ya no el mismo hombre de mirada despreocupada que se hizo célebre al lado de Pablo Escobar. A sus 74 años, escoltado por agentes de Migración Colombia, Lehder dejó en particular una fotografía que resonó entre los medios de comunicación, posando delante de la portada del diario El Tiempo del 2 de diciembre de 1993, sobre la muerte de Pablo Escobar.

“¡Así cayó!”, publicada el diario en ese entonces, sin saber que dicha imagen viajaría más de 30 años en el eje temporal, para convertirse en una curiosa paradoja tragicómica, volviendo a juntar a quienes fueron aliados de una de las empresas criminales más grandes del mundo en su momento, quienes se distanciaron por un lío de celos y traición, que terminó con la muerte de alias ‘Rollo’, uno de los sicarios más apreciados por Escobar, según contó alias ‘Popeye’.

¿Qué pasará con Carlos Lehder luego de su captura en Colombia en 2025?

Carlos Lehder enfrenta un panorama incierto tras su detención en Bogotá. Según El Tiempo, la captura está relacionada con una sentencia pendiente de 24 años de prisión, bajo seguimiento del Juzgado 18 de Ejecución de Penas de Bogotá, por delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Actualmente, las autoridades están verificando si la condena sigue vigente o si ha prescrito, considerando que Lehder cumplió la mayor parte de una pena de 33 años en Estados Unidos.

De acuerdo con declaraciones emitidas en W Radio por su abogada, Sondra McCollins, Lehder no esperaba este giro en su regreso al país, ya que había estado viviendo tranquilamente en Alemania desde 2020. “Él ya pagó su deuda con la sociedad, la resocialización ya se le concedió”, afirmó McCollins, quien también enfatizó que Lehder no tenía intenciones de quedarse en Colombia y expresó que él está más preocupado por su seguridad física que por el proceso judicial.

La Policía Nacional compartió imágenes de Lehder mientras era notificado de la orden de captura. Según lo informado por varios medios de comunicación, el futuro legal del excapo ahora depende de los próximos pasos de la justicia colombiana, que deberá esclarecer si debe cumplir la condena restante. Mientras tanto, continúa bajo custodia en la sede de la Dijín en Bogotá, a la espera de una resolución definitiva.

