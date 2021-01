Para aclarar lo dicho por el Gobierno, José Renán Trujillo, hermano del ministro de Defensa, les contó a varios periodistas la situación de salud del funcionario que hace una semana salió positivo para COVID-19.

A Néstor Morales, periodista de Blu Radio, le dijo que Carlos Holmes Trujillo, de 69 años de edad, no ha pasado por una unidad de cuidados intensivos, sino que está estable y aislado en una unidad de cuidados intermedios del Hospital Militar de Bogotá, a donde fue trasladado tras ser hospitalizado en Barranquilla.

La periodista de Caracol Radio Mábel Lara también aseguró en esa frecuencia radial que familiares del ministro de Defensa le confirmaron que Carlos Holmes Trujillo está respondiendo al tratamiento para la COVID-19.

“El proceso es muy lento, pero avanza bien“, agregó Lara.

José Renán Trujillo también se pronunció en su Twitter para aclarar la situación de salud de la cabeza del Ministerio de Defensa.

En un primer trino, el hermano del funcionario desmintió un audio que empezó a circular en redes en el que se decía que Carlos Holmes Trujillo estaba grave.

“Lo desmiento totalmente. Poco a poco va recuperándose”, escribió el hermano, como se lee a continuación.

En otro tuit de este martes, publicado a continuación, José Trujillo manifiesta que los médicos han visto avances en la recuperación del ministro.

Eso fue lo que dijo Morales citando médicos del Hospital Militar de Bogotá, que le dieron un parte de la salud del ministro.

“El ministro está con ventilación mecánica, pero no invasiva; es decir, el ministro está consciente, aislado, pero no ha perdido el conocimiento, no lo han tenido que sedar. No está intubado”, afirmó el periodista.